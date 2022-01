Gli incisori laser Twotrees saranno il tuo nuovo hobby a questo prezzo

Così come per le stampanti 3D, gli incisori laser sono uno dei più apprezzati hobby (ma anche lavori artigianali) dell'ultimo periodo. Se poi hanno un prezzo interessante come gli incisori laser Twotrees in offerta su Wiibuying, allora il tutto diventa ancora più interessante.

Codice sconto Twotrees TT-5.5, TT-5.5S, TT-2.5: gli incisori laser in offerta su Wiibuying

La carrellata di incisori in offerta parte dal Twotrees TT-5.5, con un'area di stampa 40 x 30 cm, con un potenza da 5.5W e che permette di incidere o intagliare su vari materiali come legno, plastica, cotone e tanto altro. La scheda madre di questo modello è a struttura aperta e a 2 assi, per permettere un lavoro più preciso e comodo.

Se invece volete un modello per principianti ma comunque sempre abbastanza potente, il Twotrees TT-2.5 è ciò che fa per voi. Infatti, egli riprende in grandi linee la struttura del modello TT-5.5, con la differenza che la potenza di incisione è di 2.5W. Questo non impedisce di ottenere lavori di buon livello.

Infine, per chi cerca un prodotto più professionale senza però spendere cifre folli, il modello Twotree TT-5.5S potrebbe essere quello più indicato. Infatti, questo modello permette di incidere grazie a vari moduli diversi, quindi anche su oggetti cilindrici a cui serve un'incisione su tutta la struttura.

Trovate i tre incisori laser Twotrees in offerta sullo store di Wiibuying, che ve li porta ad un prezzo molto interessante grazie non solo al codice sconto dedicato, ma anche la comoda spedizione dall'Europa. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.