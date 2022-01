OPPO A96 5G ufficiale: un piccolo Reno 7 con Snap 695

In attesa di quelli che saranno i prossimi Find X5, OPPO ha presentato il suo nuovo mid-range A96 5G. Questo nuovo dispositivo rappresenta un piccolo cambio di passo nello stile della serie, mutando nel design e in alcune specifiche tecniche.

OPPO A96 5G: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche

Come annunciato dal titolo, il design del nuovo OPPO A96 5G ci presenta uno smartphone non troppo lontano dai Reno 7. Questo perché abbiamo un frame squadrato, un camera bumper pressoché identico e anche la chicca dei LED sotto i sensori della fotocamera, similmente a Reno 7 Pro. Per il display, è presente invece un pannello AMOLED da 6.43″, con refresh rate standard e campionamento del tocco a 180 Hz.

Quanto all'hardware, oltre allo Snapdragon 695, abbiamo anche 8 GB RAM e 256 GB di storage. La RAM può essere espansa virtualmente fino a 5 GB. La batteria è poi da 4.500 mAh e con una ricarica rapida da 33W. Per la fotocamera, abbiamo due sensori posteriori da 48 + 2 MP per la profondità ed una selfie camera da 16 MP. Presente come software la ColorOS 12.

OPPO A96 5G – Prezzo e disponibilità

Il nuovo mid-range OPPO arriva nel mercato cinese con un prezzo di listino di circa 278€ (1.999 yuan), in linea con le attese della categoria. Non sappiamo ora se verrà portato anche in Italia con questo nome, ma non è affatto escluso. A meno che, OPPO non tiri fuori dal cilindro un rebrand.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il