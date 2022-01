OnePlus 10 Pro avrà un’area di dissipazione grande quanto uno smartphone

OnePlus 10 Pro è sicuramente tra i flagship più attesi per una serie di fattori, ma a questi possiamo aggiungere sicuramente la gestione del calore. Infatti, il nuovo smartphone si avvarrà di un'area di dissipazione molto ampia, la più grande tra i vari modelli presentati dal brand.

OnePlus 10 Pro: l'area di dissipazione del calore messa in confronto con i precedenti smartphone

A parlare di questo dettaglio è stato il Direttore dell'area R&D di OnePlus, Liu Fengshuo, che ha mostrato anzitutto i componenti del sistema di raffreddamento dello smartphone, profilandone poi i dettagli tecnici: si tratta di una Vapor Chamber abbinata ad un foglio di grafite misto a rame e gel di silice, per una copertura di 34.119,052 mm².

Ed è curioso inoltre vedere che tutti i componenti presenti in questo sistema riescano a coprire il 55% di un foglio di carta A4 e la piastra, messa in confronto ai OnePlus 9 Pro e 9RT, è grande quasi quanto tutti gli smartphone. Infine, il dirigente dichiara che questa è ufficialmente la più potente dissipazione mai vista su un OnePlus, una sorta di apripista per il futuro del brand.

Da dire inoltre che questa mossa è dovuta ai consumi portati dallo Snapdragon 8 Gen 1, che così eviterebbe thermal throttling del dispositivo. Se ne volete sapere di più su OnePlus 10 Pro, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

