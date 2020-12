huawei hicar che cos'è come funziona smartphone supportati

Tra i settori in cui Huawei si sta addentrando fornendo servizi sia produttivi, sia a livello software è sicuramente quello automobilistico. In principio però, il colosso cinese ha lanciato la propria interfaccia di infotainment per auto smart Huawei HiCar, di cui vi spieghiamo che cos'è, come funziona e soprattutto quali smartphone hanno il supporto per quello che possiamo definire il rivale di Android Auto.

Huawei HiCar: ecco come funziona l'interfaccia per auto smart

Partiamo quindi, innanzitutto, con il chiederci che cos'è Huawei HiCar? Nato nel 2019, l'interfaccia di sistema sviluppata per le auto smart di Huawei nasce come alternativa cinese a prodotti ormai integrati praticamente ovunque come Android Auto, Apple CarPlay ed in maniera minore anche Mirror Link. Esso permette una serie di operazioni utili al guidatore che può districarsi senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Come funziona Huawei HiCar?

Dopo aver appreso che cos'è, quali sono le operazioni che può fare HiCar? Così come gli altri colleghi sopracitati, il software di infotainment del brand permette di gestire i contenuti multimediali come la musica, ma anche i servizi di geolocalizzazione come le mappe ma anche i servizi di telecomunicazione come le telefonate attraverso una serie di applicazioni derivanti dallo smartphone che si collega al display smart dell'auto e quindi compie un processo di portabilità tale che è come averlo sulla vettura.

Con l'arrivo di HarmonyOS, questa cosa è stata totalmente amplificata e HiCar ha assunto un'importanza determinante nel progetto di espansione del sistema operativo proprietario. Tant'è, che Huawei ha lanciato lo Smart Screen con il sistema preinstallato per permettere di utilizzare le funzioni intelligenti anche in auto che non possono contare sull'interfaccia di default.

Quali smartphone Huawei e Honor sono supportati?

Il supporto per Huawei HiCar, almeno inizialmente, doveva essere rivolto ai soli top gamma del brand, ma pare che ci siano altri smartphone della compagnia, compresi gli Honor, che sono dotati della compatibilità al sistema di navigazione smart per auto. Guardiamoli nel dettaglio.

Huawei: Mate 40, 40 Pro, 40 Pro+, 40 RS, Mate X, Xs, Mate 30, 30 Pro, 30 RS, 30E Pro 5G, Mate 20, 20 RS, 20 Pro, 20X, 20X 5G, Mate RS, Mate 10, 10 Pro, P40 Pro+, P40 Pro, P40, P30 Pro, P30, P20 Pro, P20, Nova 7 Pro, 7, 7 SE, 7 SE 5G, Nova 6 5G, 6, Nova 5 Pro, 5, 5i Pro, Nova 4;

Honor: V30 Pro, V30, V20, V10, X10, X10 Max, Magic 2, 30 Pro+, 30 Pro, 30, 30S, 20 Pro, 20S, 20, 10.

Huawei HiCar in Italia

Attualmente, sebbene molti degli smartphone supportati siano stabilmente presenti nel nostro paese, non vi sono notizie in merito all'arrivo del sistema per auto smart Huawei HiCar in Italia. La speranza è che con il tempo possa arrivare un aggiornamento via OTA (così come accade in Cina), per le automobili dotate di infotainment, che porti quindi il supporto anche alle nostre latitudini.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu