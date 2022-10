Recensione Insta360 ONE X2: la migliore 360 come rapporto qualità prezzo (ora in sconto)

Un po' come i film in 3D, anche i video a 360 gradi non hanno avuto molta fortuna, c'è poco da fare. E sì, non è un modello nuovissimo, ma la Insta360 ONE X2 continua ad essere la mia fotocamera preferita, o meglio, la mia action cam preferita. Tempo fa vi ho parlato della più piccola della famiglia, la Insta360 Go 2 (qui la recensione), definendola tra le più versatili del mercato, ma quando si parla di Insta360 ONE X2 l'unico limite ai video che si possono realizzare è la propria fantasia.

Registra in 5.7k e registra in qualsiasi direzione contemporaneamente, ha una stabilizzazione eccezionale e si può fissare su un selfie stick che il software renderà invisibile. È la fotocamera con la quale registro tutte le immagini delle recensioni di bici elettriche e monopattini elettrici ed è accompagnata da un software ormai maturo e ricco di funzionalità. Insomma, non è nuova, è stato presentato anche il modello successivo, ma vale ancora la pena parlarne soprattutto per il prezzo di vendita scontato a cui è possibile acquistarla ora.

Recensione Insta360 ONE X2

Design e caratteristiche tecniche

Il design della Insta360 ONE X2 non è molto diverso dal vecchio modello. La fotocamera 360 continua a avere una struttura allungata, ma con diverse novità rispetto alla generazione precedente. In primis la resistenza ad acqua e polvere che non solo la rende immergibile fino a 10 metri di profondità, ma che ha reso necessario l'utilizzo di tutta una serie di sportellini isolati, in cui sono stati posizionati la batteria e l'ingresso per la microSD.

Anche il tasto d'accensione e quello di registrazione sono totalmente gommati, e in via generale tutta la struttura della Insta360 ONE X2 trasmette una grande sensazione di solidità, cosa che veniva un po' a mancare nella versione precedente.

C'è poi un nuovo display circolare touch screen, di ottima qualità e visibile senza alcun problema anche in condizioni di luce diretta, attraverso il quale si potrà accedere ai diversi menu tramite delle Gesture e che permetterà anche di modificare l'anteprima dell'inquadratura, spostandola in tutti i 360 gradi registrati. È un grande passo in avanti rispetto alla generazione precedente, anche se non mi ha fatto impazzire il formato circolare ed avrei preferito venisse integrato un display di formato standard.

È proprio da questo display che, con uno swipe verso il basso, si potrà accedere ad una serie di togli rapidi tra troviamo anche quello con il quale si potrà collegare la Insta360 ONE X2 ad un paio di auricolari o cuffie TWS: in questo modo si potranno usare le cuffie come microfono nei video, qualora si avesse la necessità di registrare la propria voce.

A sinistra invece si accede all'album delle registrazioni e delle foto, mentre sull'altro lato si accede alle impostazioni di scatto dove è possibile – ad esempio – attivare il RAW e gestire l'esposizione manualmente. Infine, con una gesture verso l'alto, si potrà scegliere il tipo di contenuto da realizzare: è qui che si può attivare la modalità foto, quella video, il Timelapse e così via, e per ognuna delle impostazioni è possibile modificare risoluzione e framerate.

La risoluzione totale dei video è 5.7k, una risoluzione che però poi va valutata in base al crop che si deciderà di dare al filmato in fase di montaggio e reframe, e che è limitata a 30 fps. Per salire di framerate bisognerà quindi scendere di risoluzione: in 4k registra a 50 fps ed in 3k a 100 fps. In soldoni, è vero che 5.7k potrebbe sembrare una risoluzione molto alta ma, considerando che viene calcolata come sommatoria di tutte e due le ottiche integrate, non è poi così esagerata se la si paragonasse a quella di un video in formato classico in 16:9.

Applicazione

Ovviamente, il cuore della Insta360 ONE X2 (nonché la sua vera arma vincente) è l'applicazione con la quale si dovranno elaborare i video. Tramite l'app è possibile scegliere se registrare un video a 360°, da poi editare in post-montaggio, oppure registrare a mo' di action cam. Ma, badate bene, quest'ultima modalità è la sola che genererà un video mp4 h264 o h265 che si potrà subito utilizzare, tutte le altre modalità genereranno un filmato sferico che bisognerà per forza di cose elaborare in post montaggio.

In realtà la Insta360 ONE X2 può essere gestita sia tramite smartphone che tramite un'applicazione gratuita per PC e Mac che integra anche dei plugin per elaborare i file direttamente in Adobe Premiere, ma ascoltate il mio consiglio: lasciate perdere le app per computer, perché sono decisamente meno intuitive e veloci rispetto a quelle per smartphone e non integrano tutte le funzionalità che invece potreste trovare nel dispositivo mobile.

Ciò che mi ha stupito comunque, è la stabilità della connessione WiFi con la quale la fotocamera si connette allo smartphone e l'estrema semplicità della procedura di associazione. Una volta connessa la fotocamera ad un iPhone o un Android, editare i video e sfruttare tutte le potenzialità della Insta360 ONE X2 è un gioco da ragazzi, anche grazie alla miriade di tutorial che invadono l'applicazione.

Basterà aprire il filmato, magari scaricarlo nello smartphone (in modo da avere un'anteprima di buona qualità) e dare libero sfogo alla propria fantasia. Si può cambiare il rapporto dell'immagine, si può tagliare parte del video, renderlo più veloce, abilitare la modalità MultiView con la quale si genererà un video tradizionale con le immagini registrate da entrambe le ottiche, si potranno regolare le opzioni di bilanciamento del colore e si potranno anche aggiungere dei filtri e musiche di sottofondo.

Ma non finisce qui. Perché tramite l'applicazione si potranno inserire anche dei keyframe nel video, con i quali modificare in tempo reale inquadratura e zoom, trasformando quindi un video statico in uno dinamico, con inquadrature diverse ed ingrandimenti diversi. E tutto solo prendendo il tasto rec di una fotocamera.

Insta360 ONE X2 poi sfrutta al massimo l'intelligenza artificiale che, negli anni, l'azienda ha ottimizzato sempre meglio. E la sfrutta in diverse funzionalità, una tra tutte quella in grado di tracciare rapidamente un oggetto o una persona, oppure la funzione auto-frame, con la quale l'AI analizzerà l'intero filmato e lo modificherà in totale autonomia decidendo i cambi di inquadratura in base alla scena.

In totale sono ben 16 le modalità che si potranno sfruttare con la Insta360 ONE X2, tra cui una che simula l'effetto di un drone fpv, o una che può generare degli stopmotion. Insomma, davvero in questo caso l'unico limite è la propria fantasia.

Autonomia della batteria

La batteria della Insta360 ONE X2 è più capiente di circa il 50% rispetto alla generazione precedente, ma quando si utilizza un prodotto del genere è importante tenere sempre a mente che si ha a che fare con un dispositivo particolarmente energivoro. Vero è però, che con la seconda generazione della fotocamera 360 più venduta del mercato, è possibile ottenere delle buone performance in quanto ad autonomia della batteria, che variano però in base alle impostazioni di registrazione.

In linea di massima, registrando video in HDR alla massima risoluzione, con la batteria integrata di Insta360 ONE X2 si potrà portare avanti circa un'ora di registrazione continua. Il che non è male, considerando che vengono registrati filmati da due ottiche contemporaneamente che poi, tramite il software, vengono uniti alla perfezione.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita della Insta360 ONE X2 è di 489 euro ma, tramite il box che trovate in basso, potreste acquistarla in sconto grazie ad un coupon che fa scendere il prezzo a 389 euro. E ok, non è un prezzo per tutte le tasche ma una cosa è certa: un prodotto come la Insta360 ONE X2 non è da considerare come una semplice action camera o come un dispositivo destinato solo a chi fa sport estremi. È un prodotto estremamente versatile, un'ottima sostituta ad una action camera e offre decine di possibilità di editing direttamente dallo smartphone.

È probabilmente tra le migliori fotocamere 360° in commercio, soprattutto in termini di semplicità di utilizzo, e nella seconda versione è anche resistente all'acqua ed integra un display touch screen. Certo, il selfie stick magico va acquistato a parte ed il software desktop è ancora in fase piuttosto embrionale rispetto a quello per smartphone. Ma stiamo parlando di un prodotto che è fantastico da usare mentre si è in vacanza, mentre si fa sport, ma anche per registrare videorecensioni di prodotti particolari.

Se poi si ha un budget più corposo e si volesse acquistare una fotocamera 360, allora è inutile dire che si potrebbe pensare di puntare al modello nuovo, la Insta360 ONE X3, ma in questo caso la cifra necessaria aumenterebbe parecchio.







