Xiaomi lancia la telecamera da esterno CW400: immagini in 2.5K e Dual Gimbal

Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese una nuova telecamera da esterno sotto il nome di CW400. Questa videocamera di sorveglianza garantisce immagini nitide anche in condizione di poca luce grazie alla risoluzione 2.5K e la visione notturna.

Xiaomi CW400: telecamera da esterno certificata IP66 per sorvegliare la casa

Questa videocamera è dotata di un sensore da 4 MP con apertura focale f/1.6, ed una qualità dell'immagine ultra nitida in risoluzione 2.5K. In grado di registrare il suono fino a 15 metri, la Xiaomi CW400 sfrutta l'intelligenza artificiale per rilevare i movimenti umani e attivare immediatamente la registrazione in caso di bisogno.

Il modello CW400 può essere controllato tramite l'app Xiaomi su smartphone e tablet, in modo da tenere sempre sotto controllo cosa avviene intorno alla nostra abitazione. Grazie alla certificazione IP66, inoltre, questa videocamera è resistente all'acqua e non ha problemi a rimanere sotto la pioggia.

Il doppio gimbal permette una visualizzazione a 360° dell'ambiente circostante, consentendo in questo modo il posizionamento anche in zone più centrali del proprio giardino per esempio, per coprire tutta l'area d'interesse.

La videocamera da esterno Xiaomi CW400 è disponibile per il pre-ordine in Cina, tramite il sito ufficiale e gli shop più popolari, ad un prezzo di 299 yuan (circa 42€).

