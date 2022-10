vivo X90 Pro+ sarà il prossimo camera-phone da battere?

Si continua a parlare di vivo X90, e più nello specifico di X90 Pro+, il modello di punta dell'intera serie. Di recente, infatti, sono emersi tanti nuovi dettagli sull'attesissimo smartphone. Diamo un'occhiata insieme a cosa è stato scoperto.

Tutte le novità di vivo X90 Pro+

Iniziamo subito con i nuovi dettagli emersi sul prossimo fiore all'occhiello firmato vivo. Stando alle indiscrezioni, lo smartphone sfoggerà un display AMOLED Samsung E6 da 6.78″, con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. vivo X90 Pro+ potrebbe anche offrire un lettore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display.

Mentre gli altri due modelli della serie potrebbero essere alimentati da un processore MediaTek Dimensity 9200, la fonte afferma che a bordo della variante Pro+ potremmo invece trovare uno Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e non dovrebbero esserci versioni alternative. Il tutto potrebbe poi essere accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione interna.

Passando al comparto fotografico, si dice che lo smartphone sia dotato di una quad-camera esterna con un sensore principale Sony IMX989V da 50 MP (un sensore da 1″ di cui solo pochissimi smartphone sono dotati), accompagnato da una ultra-wide Sony IMX598 da 48 MP, un obiettivo per ritratti Sony IMX578 da 50 MP e una lente con zoom periscopio OmniVision OV64A con supporto per uno zoom ottico 3,5x e uno zoom ibrido 10x. Un comparto molto ricco, insomma, e a potenziarlo ci penserà la tecnologia vivo V2. Non si hanno ancora notizie sulla fotocamera frontale di vivo X90 Pro+.

Intanto, se volete conoscere tutti i dettagli della nuova serie di smartphone, date un'occhiata al nostro articolo dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su vivo X90, X90 Pro e X90 Pro+.

