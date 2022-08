Altro che iQOO: lo Xiaomi con ricarica 210W fa un passo avanti

Non solo iQOO: anche Xiaomi potrebbe rilasciare presto uno smartphone che supporterà l'inedita ricarica ultra-rapida da 210W. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, anche il caricabatterie del colosso cinese ha ottenuto la certificazione 3C, un segnale decisamente positivo in merito al debutto di un terminale dotato di questa novità tech.

Il caricabatterie Xiaomi da 210W ottiene la certificazione 3C: nuovo smartphone in arrivo?

Anche Xiaomi si appresta ad adeguarsi a quello che potrebbe diventare la tecnologia di ricarica più veloce di sempre fra quelle in circolazione. La compagnia, infatti, starebbe lavorando già da tempo a una tecnologia di ricarica ultra-rapida da 200W, anche se non è stata la prima in assoluto a lanciare uno smartphone compatibile con questo nuovo standard.

Al contrario, questo merito è andato a iQOO 10 Pro, il quale è diventato a tutti gli effetti lo smartphone con la ricarica rapida più veloce della storia degli smartphone. Il top di gamma iQOO è arrivato sugli scaffali in Cina, mostrando a tutto il mondo di cosa si in grado, con una ricarica che impiega pochi minuti per passare dallo 0% al 100%.

Ma torniamo a Xiaomi. Già lo scorso anno, l'azienda presentò Hyper Charge, il suo rivoluzionario standard di ricarica rapida da 200W, sollevando non poche polemiche riguardo i possibili rischi e l'effetto sulla longevità della batteria stessa quando sottoposta a cicli di ricarica così intensi. Allora Xiaomi rassicurò tutti parlando della presenza di ben 40 misure di protezione e di un buon 80% di vita residua della batteria in seguito a 800 cicli di ricarica.

Questa tecnologia non è però mai stata commercializzata, e già si parla di una sua possibile evoluzione incrementale. Stando alle ultime novità, un misterioso caricabatterie Xiaomi MDY-13-EU ha ottenuto la certificazione 3C e supporta il protocollo di ricarica ultra-rapida a 210W, spingendosi fino a 20V 10.5A di potenza massima. Uno standard di ricarica fra i più potenti al mondo anche se non parliamo di record in assoluto, vedasi la ricarica a 240W di OPPO.

Entro fine anno, dunque, potremmo assistere al debutto di uno smartphone Xiaomi che supporterà questo nuovo standard di ricarica. Che possa trattarsi della serie Xiaomi 13 di cui si inizia a vociferare?

