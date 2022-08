Xiaomi Power Bank 3 in sconto: 30.000 mAh per non restare mai senza energia!

A distanza di anni dal lancio in patria, Xiaomi Mi Power Bank 3 da 30.000 mAh risulta ancora essere un prodotto vincente: in questo articolo sono presenti le migliori occasioni per risparmiare, sia in offerta lampo che con codice sconto, ovviamente con un occhio alla spedizione (preferibilmente dall'Europa. Se siete in cerca di una nuova power bank e lo stile minimal di Xiaomi fa al caso vostro, allora eccovi serviti con una chicca intramontabile!

Aggiornamento 27/08: la power bank torna sotto i riflettori con una nuova offerta su Banggood. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Xiaomi Mi Power Bank 3, con spedizione dal'Europa: per un'autonomia infinita!

Crediti: Xiaomi

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Xiaomi Mi Power Bank 3 in versione da 30.000 mAh è uno dei prodotti più amati dalla compagnia cinese. Questa particolare tipologia di accessori, in realtà, è amata in tutto il globo (con cifre da capogiro) e ormai è disponibile in tutte le salse, o quasi.

La versione di cui parliamo ora rappresenta una variante del modello base: stesso design minimal ma con forme più squadrate ed un grande capienza, con il supporto alla ricarica da 18W in uscita.

Per ricaricare il dispositivo è possibile sfruttare la ricarica rapida da 24W. Un prodotto che non passa mai di moda, ma che anzi torna protagonista specialmente d'estate: viaggiare senza power bank? Mai!

Crediti: Xiaomi

L'intramontabile Xiaomi Mi Power Bank 3 da 30.000 mAh è disponibile in offerta con codice sconto grazie a Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare.

