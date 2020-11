10 milioni di powerbank, Xiaomi festeggia il traguardo

All'interno dell'ecosistema Xiaomi, uno dei prodotti più apprezzati e venduti sono senza ombra di dubbio le powerbank. Nonostante gli smartphone odierni siano dotati di batterie mediamente più capienti rispetto al passato, i consumi rimangono i soliti. Al netto di batterie più grandi, abbiamo dispositivi più energivori, fra display più ampi e risoluti e hardware più performante. Per questo avere un batteria tascabile è sempre cosa buona e giusta, soprattutto se si sta molto fuori di casa o se si viaggia molto (Covid-19 permettendo).

Non ci sorprende scoprire, quindi, che Xiaomi abbia raggiunto il traguardo delle più di 10 milioni di powerbank vendute. Si tratta di un record relativo alla divisione indiana: è dal 2017 che l'azienda le commercia in questo paese asiatico. I primi modelli che vennero messi sugli scaffali indiani furono le Xiaomi Mi Power Bank 2i da 10.000 e 20.000 mAh. A queste seguirono diversi altri modelli, come la Mi Power Bank 3i da 10.000 e 20.000 mAh, la Mi Wireless Bank da 10.000 mAh e le Redmi Power Bank da 10.000 e 20.000 mAh. Tutti questi sono contraddistinti dal marchio “Made in India“, simboleggiando lo sforzo di Xiaomi di spostare la produzione proprio in India.

Ed è sempre in India che Xiaomi ha raggiunto altri importanti traguardi commerciali. Basti pensare alle oltre 5 milioni di smart TV vendute, ma anche e soprattutto il primo posto nella classifica smartphone nel corso del Q3 2020, davanti persino a Samsung.

