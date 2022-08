Il ritorno di LeEco non è solo smartphone: c’è anche una serratura con Face ID!

Ormai è passato quasi un anno del ritorno ufficiale di LeEco, dopo la sua dipartita. La compagnia cinese si è rilanciata nel settore degli smartphone con il marchio LeTV, annunciando la creazione di un vero e proprio ecosistema. Abbiamo telefoni e piccoli accessori, ma anche un paio di smartwatch. L'ultima novità del brand si chiama LeTV Smart Door Lock X1 ed è la prima serratura intelligente della compagnia dotata del supporto al Face ID.

LeTV (ex LeEco) presenta Smart Door Lock X1 con Face ID 3D e tecnologia AI

Il nuovo prodotto non è la prima serratura smart di LeTV: l'azienda si è già cimentata in dispositivi simili, ma a questo giro ha implementato un sistema di riconoscimento del volto tridimensionale. L'apertura della porta avviene istantaneamente dopo la scansione 3D del viso; questa è in grado di funzionare senza intoppi con qualsiasi espressione facciale, con gli occhiali o anche con una pettinatura differente.

Insomma, l'ex LeEco promette la massima precisione grazie al supporto dell'intelligenza artificiale. Inoltre l'azienda specifica che il dispositivo è in grado di distinguere perfettamente maschere ed immagini e di scansionare efficacemente i volti sia di giorno che con il buio. In quest'ultimo caso entra in gioco la visione notturna ad infrarossi 3D.

LeTV Smart Door Lock X1 è dotata di un modulo che funge da videocitofono, con un display HD ed offre una fotocamera con grandangolo di 160° (per la massima sicurezza). Non manca l'archiviazione cloud delle immagini mentre in termini di sicurezza abbiamo anche altri metodi di sblocco (PIN, lettore d'impronte, chiave e così via).

Per concludere, segnaliamo la presenza di una capiente batteria integrata da 4.200 mAh.

La serratura intelligente LeTV Smart Door Lock X1 è stata lanciata in patria in offerta lancio al prezzo di 1.699 yuan, circa 248€ al cambio attuale.

