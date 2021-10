LeTV non perde tempo: ufficiale anche un nuovo sportwatch

A distanza di meno di un mese dal debutto del suo smartphone del ritorno e del primo indossabile Watch T2, l'ex LeEco ha presentato a sorpresa anche un ennesimo wearable. Si tratta di LeTV Watch W6, dispositivo annunciato di recente in patria, caratterizzato da un look elegante ed un prezzo abbordabile.

LeTV Watch W6: tutto sul nuovo smartwatch dell'ex LeEco

Proprio come per il modello T2 ci troviamo alle prese con uno smartwatch dotato di un design circolare: frontalmente, LeTV Watch W6 monta un display AMOLED da 1.39″ racchiuso in un corpo in metallo dall'anima premium e sportiva. Il cinturino è realizzato in silicone ed è disponibile in versione Orange e Black; la stessa scocca, invece, è presente sia nella colorazione Silver che Black.

In termini di funzionalità ci troviamo alle prese con una classica soluzione di questo tipo, senza grossi stravolgimenti. Abbiamo il monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno, la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), 7 modalità sportive e la possibilità di sfruttare i controlli per la musica. Grazie al microfono e allo speaker integrato LeTV Watch W6 è in grado di supportare le chiamate Bluetooth. Per l'autonomia si parla di circa 7 giorni, con una batteria da 300 mAh.

Il prezzo di vendita del nuovo indossabile è di circa 80€ al cambio (599 yuan) ma è attualmente in offerta lancio a poco meno. Si tratta del secondo indossabile di LeTV in pochissimo tempo e di conseguenza restiamo fiduciosi per l'arrivo di altre novità: a quando il misterioso smartphone top svelato nel corso dell'evento del ritorno del brand (e non ancora ufficializzato)?

