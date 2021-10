Apple è il brand più di valore al mondo, ma Huawei non scherza

Forse non vi stupirà scoprire che Apple continua a detenere il primato di brand di maggiore valore al mondo, ma un po' di sorpresa c'è nel vedere Huawei in classifica. Da quando il ban statunitense si è abbattuto su di essa, la compagnia cinese è progressivamente scivolata via dalle classifiche degli smartphone più venduti. Un tracollo verticale che l'ha riportata indietro di 10 anni come numeri di vendita, con la stessa dirigenza che afferma di “puntare a sopravvivere“. Soltanto poco più di un anno fa, Huawei era diventato il primo brand al mondo in ambito smartphone, mentre adesso è fuori dai giochi e sta valutando diversi piani B. Si è parlato di Huawei come di un'azienda software e non più hardware: lo dimostrano HarmonyOS e EulerOS. Ma anche la volontà di entrare nel mondo dei pagamenti in mobilità, fronteggiando due colossi come WeChat e AliPay.

Fatto sta che, pur non essendo più il brand forte che conoscevamo prima del ban, Huawei continua ad essere uno dei più brand più di valore al mondo, assieme ad Apple. A dirlo è la classifica stilata da Interbrand, una delle società di riferimento quando si parla di valutazione di marchi commerciali. L'elenco si chiama Best Global Brands 2021 ed elenco i 100 marchi al mondo più di successo in termini di valore economico. E la prima che salta all'occhio è che, nonostante i difficili tempi di pandemia, si è registrata la più grande crescita complessiva di sempre (+15%) per i 100 brand in questione. Sommandoli assieme, si passa dai 2.326.491 milioni di dollari del 2020 ai 2.667.524 del 2021.

La classifica dei brand di maggiore valore al mondo è guidata da Apple, ma c'è anche Huawei

E come scontato che fosse, il settore che registra la più rapida crescita è quello tecnologico. Nella classifica, marchi come Apple, Amazon, Microsoft, Google e Samsung presiedono le prime 5 posizioni e assieme ad Instagram (19°), Adobe (21%), YouTube (26%), Netflix (36°), Sony (41°), PayPal (42°), Spotify (66°), Nintendo (71°), LinkedIn (83°) e Zoom (91°) sono quasi gli unici a registrare crescite a doppie cifre. Degna di nota è Tesla (14°), che in un'industria automobilistica duramente colpita dalla crisi dei chipset fa un incredibile balzo in avanti del +184%.

Se si guarda al mondo degli smartphone, molte delle aziende che dettano legge non compaiono neanche lontanamente in classifica. Niente Xiaomi, OPPO o vivo: possiamo considerare Apple l'unica della lista, vantando una prima posizione con ben 408,261 miliardi di dollari come valore commerciale. Certo, nella lista figurano anche Google, Samsung e Sony, ma buona parte del loro valore deriva anche da altri settori non direttamente collegati agli smartphone. Lo stesso potremmo dire per Huawei (85°), che nonostante il pessimo periodo resiste con un valore di 6,196 miliardi.

Ecco la classifica integrale dei Best Global Brands 2021:

Brand Valore (miliardi di $) Andamento Apple 408,251 +26% Amazon 249,249 +24% Microsoft 196,811 +19% Google 74,635 +20% Samsung 74,635 +20% Coca-Cola 57,488 +1% Toyota 54,107 +5% Mercedes-Benz 50,866 +3% McDonald's 45,865 +7% Disney 44,183 +8% Nike 42,538 +24% BMW 41,631 +5% Louis Vuitton 36,766 +16% Tesla 36,270 +184% Facebook 36,248 +3% Cisco 36,228 +6% Intel 35,761 -3% IBM 33,257 -5% Instagram 32,007 +23% SAP 30,090 +7% Adobe 24,832 +36% Chanel 22,109 +4% Hermès 21,600 +20% J.P. Morgan 21,401 +6% Honda 21,315 -2% YouTube 20,905 +21% IKEA 20,034 +6% Pepsi 19,431 +4% UPS 19,377 +1% American Express 19,075 -2% GE 18,420 +3% Accenture 17,758 +7% Gucci 16,656 +6% Allianz 15,174 +17% Hyundai 15,168 +6% Netflix 15,036 +19% Budweiser 15,022 -4% Salesforce 14,770 +37% Visa 14,741 +19% Nescafé 14,466 +4% Sony 14,445 +20% PayPal 14,322 +36% H&M 14,133 +1% Pampers 13,912 -8% Zara 13,503 -9% Audi 13,474 +8% Volkswagen 13,423 +9% AXA 13,408 +10% adidas 13,381 +11% Mastercard 13,065 +18% Starbucks 13,010 +16% Ford 12,861 +2% L'Oréal 12,501 0% Citi 12,501 +5% Goldman Sachs 12,491 +3% eBay 12,285 0% Philips 12,088 +4% Porsche 11,739 +4% Nissan 11,131 +5% Siemens 11,047 +5% Gillette 10,657 -8% Nestlé 10,646 +4% HP 10,481 +8% HSBC 10,371 +2% Danone 9,846 -5% Spotify 9,762 +16% 3M 9,702 +3% Colgate 9,629 +3% Morgan Stanley 9,380 +6% Nintendo 9,197 +26% LEGO 9,082 +21% Kellogg's 8,642 -9% Cartier 8,161 +9% Santander 8,100 +8% FedEx 7,548 +2% Ferrari 7,160 +12% Dior 7,024 +17% Corona 6,952 +6% Canon 6,897 -14% DHL 6,747 +7% Jack Daniel's 6,537 +4% Caterpillar 6,503 +11% LinkedIn 6,368 +22% HP 6,313 -5% Huawei 6,196 -2% Kia 6,087 +4% Johnson & Johnson 5,937 +3% Panasonic 5,832 0% Heineken 5,720 +4% John Deere 5,616 +5% Zoom 5,536 +24% Tiffany & Co. 5,484 +10% KFC 5,428 +6% Prada 5,416 +20% Hennessy 5,299 +3% MINI 5,231 +5% Burberry 5,195 +8% Land Rover 5,088 0% Uber 4,726 -4% Sephora 4,628 NEW

