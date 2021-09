Non solo telefoni: LeTV svela il suo nuovo smartwatch

Dite la verità: se siete amanti del mondo tecnologico cinese, allora la dipartita di LeTV (altresì conosciuta come LeEco) non poté che rattristarvi. Le motivazioni per cui la promettente azienda cinese dichiarò bancarotta le ho spiegate nel dettaglio in questo video editoriale. In poche parole, l'eccessiva intraprendenza dell'ex CEO Jia Yueting la portò in pochi anni dall'essere un astro nascente del panorama tech ad una supernova. Ma dopo qualche anno di silenzio, LeTV è tornata a far parlare di sé negli ultimi mesi, annunciando il suo ritorno sulla scena.

LeTV Watch T2 è il primo smartwatch della ex-LeEco: vediamone le specifiche

I riflettori sono tutti puntati su LeTV S1, il primo smartphone del nuovo corso dell'azienda dopo il tracollo con il brand LeEco. Ma a differenza dei “LeTV Super Phone” del passato, questo S1 si presenta come una proposta abbastanza modesta. L'unica sua vera particolarità è quella di montare i Huawei Mobile Services, ma questa è un'altra storia. Ma LeTV non ha presentato solo un smartphone, bensì anche un nuovo prodotto che è (non poi così stranamente) passato in sordina. Mi riferisco a LeTV Watch T2, a tutti gli effetti il primo smartwatch della “nuova” LeTV.













Se si scava nel suo passato, in realtà si scopre che LeTV aveva già tentato la via degli smartwatch, ma senza riscuotere molto successo. Ma a parte questo, LeTV Watch T2 si presenta con uno schermo rotondo AMOLED da 1,32″ 390 x 390 pixel curvo ai lati, racchiuso in una scocca protetta da certificazione IP67. La costruzione è realizzata in metallo ma con un peso contenuto, oltre ad offrire un tasto laterale con cui muoversi all'interno dell'interfaccia. Dentro c'è una batteria da 200 mAh che, a detta di LeTV, garantisce un'autonomia di 3-5 giorni di utilizzo media, potendo arrivare ad un massimo di 7 giorni.

A tal proposito, come prevedibile, lo smartwatch LeTV utilizza quello che sembra essere un OS proprietario destinato all'utenza cinese. Comprende 15 modalità sportive, supportate a livello hardware dal cardiofrequenzimetro e da un sensore SpO2 per la saturazione d'ossigeno nel sangue. La sensoristica permette anche di monitorare la qualità del sonno, livello di stress, respirazione e gli obiettivi raggiunti durante la settimana. Lo schermo può anche essere personalizzato tramite un insieme di watchfaces pre-installate.

Il supporto Bluetooth 5.0 gli permette di essere abbinato a qualsiasi smartphone Android così come iPhone, a patto di avere Android 4.4 Kitkat e superiori o iOS 8.0 e superiori. Il tutto per un per LeTV Watch T2 pari a 499 yuan, circa 66€ al cambio, nelle colorazioni Star Black, Streamer Silver e Rose Gold.

