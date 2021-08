È ufficiale, LeTV è tornata: smartphone confermato ed un intero ecosistema di prodotti

In un mio editoriale di pochi mesi fa, vi ho parlato della dipartita di numerose realtà cinesi, fra cui in primis LeEco aka LeTV. Era il 2017 quando iniziano a spuntare via via sempre più notizie riguardanti la chiusura della società. Anziché Xiaomi, Huawei, OPPO o vivo, LeEco fu il primo produttore cinese di smartphone a sbarcare negli USA, una mossa che allertò il settore. Era evidente a molti che fosse un azzardo, una mossa espansionistica che poteva rivelarsi il tipico passo più lungo della gamba. E andò proprio così: prima chiuse la divisione americana, poi il tracollo anche in Cina, dove vendette le proprietà, chiuse i centri d'assistenza e perse un'assurda quantità di denaro, fra debiti e diritti di streaming persi. Il CEO dette le dimissioni e finì sotto la gogna mediatica, arrivando a non poter nemmeno più spostarsi sui mezzi pubblici.

Aggiornamento 31/08: LeTV è tornata sul mercato con un ecosistema di prodotti e confermando le voci su uno smartphone. Dopo l'evento del 18 maggio ecco che l'azienda torna a parlare del suo primo dispositivo, questa volta con tanto di immagini dal vivo ufficiali. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo, nella nuova sezione dedicata.

LeEco conferma il suo ritorno ufficiale sulla scena: cosa aspettarsi?

A distanza di due anni dal tracollo, il 2019 vide il ritorno del brand LeTV con il lancio di nuove smart TV, prodotto capostipite dell'azienda. Ricordiamo, infatti, che LeTV nacque in principio come azienda multimediale, introducendo lo streaming online quando ancora Netflix non era affatto la realtà che oggi conosciamo. Nei mesi passati la compagnia ha timidamente introdotto nuovi prodotti sul mercato, ma a quanto pare il 2021 sancirà il ritorno in pompa magna di LeTV. Con un teaser ufficiale, ci viene fatto sapere che il 18 maggio ci sarà un vero e proprio evento, denominato LeTV Smart Ecological Conference.

Come potete vedere, nell'immagine non è in alcun modo indicato il brand LeEco, probabilmente abbandonato anche per la brutta nomea del passato. Con il termine “Ecological” si lascia intendere che l'evento LeTV sarà focalizzato su più categorie di prodotti, alcuni dei quali sono indicati nella silhouette presente nell'immagine. Sicuramente avremo nuove smart TV, ma fra le numerose scritte possiamo scorgere anche riferimenti a VR, 3D, gaming, sport e audio. L'immagine non è facile da interpretare, anche perché gli ideogrammi cinesi sono invertiti, ma se si analizza bene salta fuori un dettaglio molto interessante: LeTV presenterà uno smartphone! Definito come “LeTV Super Phone”, è plausibile che possa presentarsi come un telefono con specifiche di fascia alta.

Ma a proposito della silhouette… Sembra proprio che l'uomo raffigurato nel teaser sia Jia Yueting, proprio il CEO che ha rappresentato il tracollo passato della società. Non è ancora una certezza, anche se l'immagine della felpa col cappuccio sarebbe un indizio da considerare, dato che agli eventi era solito indossarla.

LeTV presenta un intero ecosistema ma senza Jia Yueting

Già qualche giorno fa era nell'aria che LeTv volesse fare un ritorno sul mercato in grande stile. E nelle scorse ore non siamo stati scontentati, visto che il brand ha presentato una vasta gamma di prodotti come auricolari TWS, lo smartwatch per bambini X200, ma anche power bank, un monitor da gaming, degli spazzolini ultra-sonici e soprattutto, ma non potevano mancare, delle nuove smart TV molto interessanti, con tanti accessori dedicati.

Quello che però ha destato maggiore attenzione è ovviamente l'annuncio chiave dell'evento LeTv. Infatti, è stato confermato che tra non molto tempo arriverà anche un nuovo smartphone del brand, che sarà dotato sicuramente di display curvo, come ci hanno fatto vedere nei teaser.

Quello che ha un po' “deluso” le aspettative è l'assenza di Jia Yueting, storico CEO del marchio che pare possa rappresentare definitivamente il passato di LeTv. Molti credevano che la sagoma del poster dell'evento fosse proprio la sua, ma altri dirigenti hanno negato dichiarando che può essere interpretato come un malinteso. Insomma, non ci resta quindi che attendere le prossime settimane o mesi per conoscere meglio il nuovo dispositivo del brand.

Lo smartphone di LeTV è stato avvistato dal vivo | | Aggiornamento 31/08

Il primo smartphone dopo il ritorno di LeTV potrebbe non essere un dispositivo top, come invece lasciavano intendere teaser e immagini mostrate durante l'evento di maggio. Il dispositivo in questione è apparso in alcune immagini dal vivo sul profilo ufficiale di Weibo del brand, mostrando un look semplice ed essenziale. Frontalmente trova spazio un display con notch a goccia, mentre il layout della fotocamera è stato celato. Inoltre il mento appare abbastanza pronunciato, ennesimo segnale della natura low budget del telefono.

1 di 3

Al momento non sono stati svelati né dettagli sulle specifiche né il nome commerciale. Nonostante ciò, di recente un dispositivo chiamato LeTV L5 è stato certificato dal TENAA con tanto di dettagli sulle caratteristiche. Di seguito trovate invece quelli che dovrebbero essere i render del device.

Lo smartphone in questione offre un display HD+ (1600 x 720 pixel) da 6.52″ di diagonale, arriva con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Sul retro trova spazio una tripla camera da 48 + 2 + 2 MP mentre frontalmente abbiamo un modulo selfie da 8 MP. Si parla di una batteria da 4.900 mAh mentre lato software viene citato Android 9. Sarà questo modello il primo smartphone di LeTV a sancire il ritorno del brand? Ma soprattutto… che fine ha fatto il misterioso modello con bordi curvi?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu