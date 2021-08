Il monitor PC più economico di Xiaomi… scende ancora di prezzo!

Sono tante le chicche ed i prodotti che vengono presentati in Cina che ci fanno spesso gola, magari che abbiamo visto spesso sullo store YouPin. Quando poi si tratta di Xiaomi, assume tutto un altro sapore e la voglia di acquistare aumenta. Ma per fortuna i prodotti del brand asiatico sono spesso disponibili a prezzo ribassato, con un risparmio non indifferente, come nel caso del display per PC economico Xiaomi Mi Monitor 1C, disponibile in offerta con codice sconto ad una cifra top.

Codice sconto Xiaomi Mi Monitor 1C: il display PC scende al miglior prezzo di sempre

Il monitor PC di Xiaomi è il fratello gemello del Redmi Display 1A ed offre un pannello da 23.8″ Full HD IPS (1920 x 1080 pixel), con refresh rate standard a 60 Hz, tempo di risposta a 6 ms, angolo di visione a 178° e riduzione della luce blu. Xiaomi Mi Monitor 1C è una soluzione con bordi ottimizzati, grazie al design ultrasottile su tre lati, perfetta sia per il lavoro che per l'intrattenimento e le attività solite con il vostro PC.

Attualmente il display per PC Xiaomi Mi Monitor 1C viene proposto ad un prezzo particolarmente allettante dallo store EdWayBuy, con codice sconto dedicato, spedizione dai magazzini EU e pagamento tramite PayPal. Insomma, un'occasione da non perdere se siete in cerca di un monitore economico e conveniente! Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

