Così come Xiaomi, Redmi continua a sfornare prodotti di tutte le fasce di prezzo e di tutte le tipologie. E se c'è una verità imprescindibile che accompagna i prodotti del sub-brand di Xiaomi, è che a pochi mesi dalla presentazione di un prodotto dell'azienda madre, arriverà un alternativa made by Redmi che porterà caratteristiche tecniche piuttosto simili, ad un prezzo di vendita ancora più economico.

Ed è proprio questo il caso dello Xiaomi Redmi Display 1A, fratello (quasi) gemello del monitor Xiaomi Mi 1A che abbiamo recensito qualche mese fa e che – sostanzialmente – non differisce molto dal modello della casa madre, se non per il prezzo: per acquistare il Redmi Display 1A basterà sborsare poco più di 100 euro (con il coupon che trovate in basso). Non male per uno schermo FullHD da 24” con cornici ridottissime, vero?

Recensione Redmi Display 1A: un'alternativa ancora più economica all'ottimo monitor da 24” di Xiaomi

Contenuto della confezione

Così come accade nel monitor di Xiaomi, anche la confezione del Redmi Display 1A è realizzata totalmente in cartone e non ha alcuna immagine a colori. Il contenuto della scatola è altrettanto minimale, ed include un cavo HDMI, una piccolissima staffa verticale da collegare tra il pannello e la base in alluminio e, chiaramente, la base in alluminio e l'alimentatore.

Design e materiali

Il Redmi Display 1A è realizzato con un mix tra plastica ed alluminio. Tutta la zona del pannello è in plastica, ed una volta estratto il monitor dalla sua confezione, il primo particolare che risalta subito all'occhio sono le ridottissime cornici, di dimensioni che a stento arrivano al millimetro. In realtà, la cornice inferiore è leggermente più spessa, ma è di dimensioni leggermente minori rispetto a quella che troviamo nello Xiaomi Mi 1A.

1 di 14

Nella parte posteriore del monitor, iniziano a trovarsi le prime differenze con il modello di Xiaomi: tutte le porte sono state posizionate direttamente dietro al pannello (a differenza della versione di Xiaomi nella quale gli ingressi sono dietro la staffa verticale), così come il tasto di navigazione per il menu OSD che, per ora, è solo in lingua cinese o inglese.

Anche la base è molto diversa, non solo nella forma ma anche nel peso: è un supporto a V piuttosto leggero, ma comunque in grado di sorreggere saldamente il peso del monitor. Insomma, a conti fatti, se Xiaomi nel suo display 1A ha posto molta attenzione al cable management, nel Redmi Display 1A tutto è lasciato un po' al caso, ma non è necessariamente un difetto: avere tutte le porte dietro al pannello rende le cose più dinamiche, soprattutto qualora si volesse appendere il monitor ad una staffa per parete, cosa non possibile con la controparte di Xiaomi.

Posteriormente è presente un ingresso HDMI, l'ingresso per l'alimentatore, un ingresso VGA ed un ingresso per le cuffie con jack da 3.5 millimetri e la struttura del monitor ne permette la regolazione dell'angolazione orizzontale.

Pannello e qualità dell'immagine – Redmi Display 1A

Il pannello utilizzato nel Redmi Display 1A è molto simile a del monitor Xiaomi, e la qualità dell'immagine è (quasi) la medesima. Si tratta di un IPS di tipo rigido, con una diagonale di 23.8” in formato 16:9 ed una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Un monitor, forse, poco adatto alle sessioni di gioco più spinte, anche per il suo tempo di risposta di 6 ms, ma ottimo compagno d'avventure qualora si volessero guardare film e serie TV in streaming su piattaforme come Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video.

Tutto sommato buone anche le performance con l'editing fotografico, ma esclusivamente qualora non si ambisse a risultati professionali e, seppure (data la natura del pannello) i neri non siano poi chissà quanto profondi ed i colori non siano estremamente saturati, gli angoli di visione di 178° lo rendono perfetto per un utilizzo di natura quotidiana e senza troppe pretese.

E così come è successo con lo Xiaomi Mi 1A, alla fine sono giunto alla stessa conclusione anche con il Redmi Display 1A: è distante anni luce dal poter essere considerato un buon monitor da gaming, per quello vi consigliamo lo Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34” che abbiamo recensito qualche mese fa, ma tutto sommato è una cosa più che naturale: a questo prezzo di certo non si può pretendere il massimo, ma così come con la Redmi TV Soundbar anche con il monitor dell'azienda è difficile trovare un prodotto in grado di garantire un rapporto qualità prezzo di questo livello.

Il contrasto è di 1000:1 e la luminosità massima dichiarata è di 250 nits: nei nostri test però, abbiamo riscontrato valori leggermente inferiori a questa soglia, ma nulla di sconvolgente. Ed anche in questo caso è disponibile la modalità “Low blue light“, attivabile tramite il menu, pensata per ridurre l'emissione delle frequenze di colore blu e risparmiare ore di sofferenza agli occhi: è una cosa che funziona e che rilassa davvero, al prezzo però di una resa cromatica chiaramente meno veritiera e, quindi, poco adatta a determinati tipi ci utilizzo.

Prezzo e conclusioni – Redmi Display 1A

Il prezzo del Redmi Display 1A è di 149,99 euro, ma tramite il nostro coupon (che trovate in basso) potrete portarvelo a casa addirittura a 105.70 euro. E capiamoci bene: nonostante non sia un prodotto adatto agli utenti più esigenti, il prezzo lo rende decisamente competitivo soprattutto se valutato in base al design e alla qualità dell'immagine.

Non è un monitor da gaming, non è un monitor per chi lavora con le foto o con i video, ma si tratta di un prodotto perfetto per chiunque utilizzi il computer per l'elaborazione dei documenti, la progettazione CAD in 2D, o semplicemente per navigare il web, controllare le email o guardare film e serie TV in streamig.

Ed anche in questo caso, quello che l'azienda cinese avrebbe dovuto valorizzare di più è la cura dei dettagli, magari pensando ad un sistema di cable management. Ma a cifre così basse, dei compromessi (seppur piuttosto minimi, in questo caso) devono pur esserci.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu