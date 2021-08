Blackview A100 è lo smartphone più stiloso del brand ad un prezzo top

Conosciamo molto bene Blackview per la sua gamma di smartphone rugged, ultimo in successione il BL5000 5G. Ma è anche un brand che riesce a tirar fuori smartphone standard con buone capacità, come nel caso del Blackview A100, che con il suo design si pone sicuramente in un'ottima luce visto anche il prezzo a cui viene proposto.

Blackview A100: tutto sul nuovo mid-range del brand che punta sul design

Design e specifiche

Molto interessante è la conformazione del design di questo A100. Come possiamo vedere, il form factor ci riporta agli smartphone squadrati, spesso top gamma, di qualche anno fa, che però pare possano tornare presto in auge. Questo fa assumere quasi una tridimensionalità al display, un bel pannello da 6.67″ Full HD+ con punch hole centrale.

Più essenziale il comparto hardware del Blackview A100, con il chipset MediaTek Helio P70 che si accompagna a 6 GB RAM e 128 GB storage che non vi faranno avere problemi in quanto a memoria. Per la batteria abbiamo un modulo da 4.680 mAh ricaricabile a 18W.

Non manca poi un buon comparto fotocamera, con un sensore principale Sony IMX362 da 12 MP, una grandangolare da 8 MP ed un sensore per la profondità di campo. Per la selfie camera c'è un sensore Samsung da 8 MP. Il software è Android 11 customizzato con Doke OS, che è molto simile alla versione stock del robottino verde.

Blackview A100 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Blackview A100 è ora disponibile sia sullo store ufficiale del brand al prezzo di 179.99$, ma anche su AliExpress all'ottimo prezzo di 158.39€, che può renderlo un'ottima alternativa nel caso vogliate uno smartphone tutto sommato completo sebbene essenziale.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu