LeTV Y1 Pro ufficiale: LeEco torna a sorpresa con un nuovo smartphone “ispirato”

Lo scorso agosto abbiamo assistito al ritorno di LeTV/LeEco, con un intero ecosistema di prodotti: abbiamo avuto non solo alcuni smartwatch ma perfino lo smartphone del ritorno di LeEco! Ovviamente si tratta di un ritorno per gradi, con dispositivi accessibili: la stessa filosofia si fa sentire anche con il nuovo LeTV Y1 Pro, entry level economico ma caratterizzato da uno stile… “inconfondibile“!

LeTV Y1 Pro: tutto quello che c'è da sapere su design, display e specifiche tecniche

In termini di design è impossibile non notare una certa somiglianza con gli ultimi lavori di Cupertino. LeTV Y1 Pro è uno smartphone parecchio ispirato nel look, con una Dual Camera inserita in un modulo quadrato ed un notch frontale. Il corpo misura 164.3 x 77.7 x 9.5 mm per un peso di circa 208 grammi mentre il display è un'unità LCD da 6.54″ con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel). Non è presente un lettore d'impronte, ma abbiamo solo i classici metodi di blocco e il Face Unlock 2D.

Il cuore del piccolo LeTV è il chipset Unisoc T310, soluzione budget con una frequenza massima di 2 GHz (tramite core ARM Cortex-A75), supportato da 4 GB di RAM e 32/128/256 GB di storage. Non manca lo slot microSD per espandere la memoria. La batteria è un'unità da 4.000 mAh ricaricabile tramite Type-C. Il comparto fotografico si affida ad una dual camera con sensore principale da 8 MP, è presente un modulo selfie da 5 MP e lato software troviamo Le OS 9.1, presumibilmente con Android 11.

LeTV Y1 Pro – Prezzo e disponibilità

Il nuovo LeTV Y1 Pro è un entry level che punta ad aggredire la fascia: la versione base da 4/32 GB viene proposta al prezzo di 499 yuan, circa 70€ al cambio. I modelli superiori, da 4/128 GB e 4/256 GB, sono in vendita a circa 97€ e 125€ al cambio attuale. Si tratta di cifre super abbordabili per il mercato cinese, un chiaro tentativo di ingolosire gli utenti in cerca di un terminale basilare ed ultra-economico.

