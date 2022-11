OPPO A1 Pro 5G mostrato da EvLeaks: nuovo mid-range stiloso in arrivo

Le prossime settimane saranno cruciali per il produttore cinese: tutte le principali serie dovrebbero ricevere un corposo aggiornamento, per non parlare del nuovo pieghevole in arrivo. Intanto spunta anche un nuovo medio gamma Global, OPPO A1 Pro 5G, svelato da EvLeaks: facciamo il punto della situazione su scheda tecnica, design, prezzo e disponibilità sul mercato!

OPPO A1 Pro 5G: che cosa sappiamo del nuovo smartphone Global in arrivo

Design e display

OPPO A98

Come anticipato anche poco sopra, OPPO A1 Pro 5G è stato svelato da Evan Blass, insider di fama mondiale e solitamente parecchio affidabile. Il dispositivo appare credibile, tanto più che dovrebbe trattarsi di un rebrand. Lo stesso EvLeaks, infatti, parla del terminale come della versione Global di OPPO A98 (siglato PHQ110), dispositivo certificato in Cina dall'ente TENAA ma non ancora ufficiale.

Hello, OPPO A1 Pro 5G (a.k.a. A98, PHQ110). pic.twitter.com/aPEpU3jYh2 — Evan Blass (@evleaks) November 9, 2022

Il design è decisamente stiloso, con una fotocamera composta da un doppio modulo circolare ed un'area luccicante. Volendo prendere per buona l'ipotesi rebrand, le principali caratteristiche di OPPO A1 Pro 5G sarebbero già note.

Dovremmo avere quindi uno schermo AMOLED da 6.7″ con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e bordi curvi. La selfie camera (un'unità da 16 MP) sarebbe inserita in un punch hole; presente all'appello anche il lettore d'impronte, integrato sotto lo schermo.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Per le specifiche tecniche di OPPO A1 Pro 5G dovremmo trovare il chipset Snapdragon 778G, soluzione 5G con una frequenza massima di 2.4 GHz. Lato memorie dovremmo avere fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W.

Completano il quadro Android 13 con ColorOS 13 ed una fotocamera principale da 108 MP.

OPPO A1 Pro 5G – Prezzo e uscita

Il lancio di OPPO A98 è atteso in Cina per il mese di novembre mentre per il debutto della versione Global A1 Pro 5G non abbiamo ancora dettagli. Lo stesso vale per il prezzo di vendita: provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ci saranno novità!

