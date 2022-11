Apple aggiungerà l’Always-On Display minimal, ma potete già sbloccarlo

Sin dalla sua introduzione, l'Always-On Display di Apple ha attirato critiche per il modo in cui gli sviluppatori iOS l'hanno pensato. Cupertino ci ha spesso abituato a tecnologie introdotte dopo la concorrenza e in una veste differente: in questo caso, i primissimi AOD si sono visti nel 2008 con Nokia N70 e 6303 e poi con i vari smartphone Android con l'introduzione degli schermi OLED, mentre per Apple si è dovuto attendere il 2022. Oltre all'attesa, il risultato non è il medesimo che su Android, con iOS 16 che sfoggia un AOD meno minimal e più acceso.

Apple aggiorna iOS 16 e migliora la modalità Always-On Display su iPhone

Anziché spegnere completamente lo schermo e lasciare soltanto orario e notifiche, l'AOD di Apple è sostanzialmente una schermata di blocco classica ma meno luminosa. Una tecnica senz'altro unica nel suo genere, ma che è stata criticata dagli utenti per il suo voler essere diversa da Android ma col rischio di intaccare l'autonomia. Certo, su iPhone è difficile lamentarsi della durata della batteria rispetto ad Android, ma è altresì vero che questo non giustifica eventuali sprechi. Evidentemente Apple ha ascoltato le lamentele, visto che con l'ultimo aggiornamento iOS 16.2 Beta 3 è stata aggiunta la possibilità di disattivare wallpaper e notifiche per rendere l'Always-On Display meno energivoro.

A picture tells you major update of iOS16.2 beta3. pic.twitter.com/skrE7n3ViX — Ice universe (@UniverseIce) November 16, 2022

Si può già avere l'Always-On Display minimal

Ma forse non tutti sanno che è già possibile abilitare una versione minimal in bianco e nero della schermata Always-On Display, anche con le versioni precedenti del firmware, per quanto con delle limitazioni. Per farlo, andate in Impostazioni>Focus>Opzioni>Abilita Dim Lock Screen: così facendo, abilitando la modalità Focus avrete un Always-On Display più discreto nella schermata di blocco. Questo significa, però, che dovrete necessariamente attivare la modalità Focus, in attesa del rilascio stabile della novità di cui sopra.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il