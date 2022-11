Black Friday GeekMall: sconti fino all’80% su tantissimi prodotti!

Anche GeekMall celebra il venerdì nero con nuove offerte e sconti fino all'80%! I prodotti in promozione sono davvero tantissimi e tutti diversi: troviamo monopattini elettrici, robot per la pulizia, generatori elettrici portatili e vari elettrodomestici! Andiamo a scoprire cosa ci riservano questo offerte per il Black Friday!

Black Friday GeekMall: robot per la pulizia e monopattini elettrici tra le offerte più ghiotte

Una delle offerte più vantaggioso che possiamo sfruttare grazie al Black Friday di GeekMall è quella sul robot da pulizia ILIFE W400. Questo particolare dispositivo è in grado di pulire e lavare i pavimenti in quattro modalità differenti, per eliminare anche le macchie di sporco più ostinate.

Il serbatoio da 850 ml garantisce una buona autonomia, permettendo di lavare anche stanze abbastanza grandi. ILIFE W400 è disponibile al prezzo di 110€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto.

Anche l'aspirapolvere ILIFE V9e è tra i prodotti più popolari in offerta per il Black Friday. Questo piccolo robot offre un'aspirazione massima di 4000 Pa, con un serbatoio per la sporcizia di 700 ml. La batteria da 2400 mAh garantisce un'autonomia di 110 minuti, utili a pulire a fondo interi appartamenti.

Il sistema OBS, inoltre, permette a ILIFE V9e di evitare al meglio i possibili ostacoli sul suo cammino, in modo da non incastrarsi e continuare a pulire indisturbato. Questo prodotto è disponibile in offerta al prezzo di 100€ con il codice sconto che trovate qui sotto.

Se cercate una soluzione unica per la pulizia automatizzata della vostra abitazione, vi consigliamo di dare un'occhiata all'offerta su ROIDMI EVA 3. Questo robot da pulizia è dotato di una base di ricarica in grado di ripulire i serbatoi dell'acqua e della sporcizia.

Grazie alla tecnologia di navigazione LDS e al rilevamento automatico dei tappeti, questo robot potrà girare indisturbato spazzando e lavando l'intera casa. La batteria da 5200 mAh garantisce una grande autonomia, mentre l'aspirazione da 3200 Pa si assicura che nessuna briciola rimanga sul pavimento.

ROIDMI EVA 3, grazie al codice sconto che trovate qui sotto, può essere vostro al prezzo di 639€.

Per chi invece ha deciso di rottamare la propria auto in favore di un mezzo più semplice, economico ed ecologico, in offerta troviamo il monopattino elettrico HIMO L2 MAX. Questo mezzo offre un design pieghevole per consentire un trasporto più semplice, ingombrando meno anche a casa.

Il monopattino è dotato di pneumatici da 10″ e di un motore da 300W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h. Grazie alla batteria da 10.4 Ah potrete percorrere fino a 35 Km in città senza aver bisogno di ricarica. Con il codice sconto che trovate qui in basso, HIMO L2 MAX costa soltanto 279€.

Per tutte le altre offerte del Black Friday di GeekMall vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale della promozione che trovate qui sotto.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il