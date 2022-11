Realme è il brand in più rapida crescita in Europa: un nuovo traguardo!

Realme ha annunciato i risultati del terzo trimestre del 2022 evidenziando come il brand stia facendo registrare una crescita superlativa in Europa. Mentre il mercato degli smartphone sembra stia calando, l'azienda cinese non accenna a fermarsi.

Q3 2022 da record per Realme: crescita dell'85% rispetto allo scorso anno

Secondo i dati registrati da Counterpoint, il mercato degli smartphone ha subito una flessione del 16% durante lo scorso anno, ma chi non sembra aver minimamente accusato il colpo sono Realme e Xiaomi.

Realme, in particolare, in questo ultimo trimestre ha fatto registrare una crescita annua dell'85% rispetto all'anno 2021, posizionandosi anche tra i primi quattro brand di smartphone in Europa con una crescita del 75%.

I piani dell'azienda cinese sono quelli di rafforzare ancora ancora di più la posizione con il 58% in più di investimenti in ricerca e sviluppo rispetto allo scorso anno. Concentrandosi sul segmento di fascia media, Realme continuerà ad offrire le ultime tecnologie disponibili sul mercato a prezzi accessibili.

Realme sta facendo passi avanti anche lato software, con l'interfaccia Realme UI arrivata ormai alla versione 4.0, pronta a debuttare sulla versione Pro della serie 10.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il