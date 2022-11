C’è crisi di smartphone in Europa, ma non per Xiaomi e Realme

Tablet, PC e notebook, smartband ma soprattutto smartphone: sono questi i protagonisti della crisi del mercato tecnologica che sta colpendo il mondo intero e da cui l'Europa non è esclusa. Pur essendoci lasciati alle spalle pandemia e lockdown, l'occidente non sta riuscendo a risollevare i numeri sempre più bassi che i settori hi-tech stanno registrando in questi mesi.

Continua il calo generale delle vendite di smartphone in Europa

Lo si evince dai numeri riportati dagli analisti di Counterpoint Research: se si confronta il Q3 2022 con lo stesso periodo di un 2021 che già non aveva entusiasmato, appare un calo del -16%, in linea con il trend globale. Questo calo porta il numero di vendite in Europa nel trimestre passato a 40 milioni di unità spedite da parte dei vari produttori del settore. Non aiuta il clima di incertezza economica che si è creato da qualche mese a questa parte, da quando l'inflazione sta facendo diminuire il potere d'acquisto dei consumatori, decisamente più cauti nella scelta di cambiare lo smartphone.

Anche se il calo non è marginale, si è registrata una lieve ripresa del +4% rispetto al Q2 2022: merito non solo del lancio di iPhone 14 ma anche della crescita di Realme e Xiaomi in Russia, laddove molti dei marchi principali come Apple e Samsung hanno deciso di abbandonare il mercato; e forse non è un caso che si vociferi proprio che Apple e Samsung possano rivedere questa scelta. Ed è così che non solo Xiaomi supera Apple posizionandosi in seconda posizione, ma Realme diventa per la prima volta il quarto produttore in Europa.

Nonostante il lancio di iPhone 14 abbia sicuramente contribuito a risollevare le sorti del mercato, la crescita in Europa è stata marginale, con solo il +1% per Apple ma un calo delle spedizioni del -12%. La posizione di leadership è ancora nelle mani di Samsung, comunque in calo annuale del -2% (-20% di spedizioni), seguita da una Xiaomi che conquista fette di mercato salendo del +5% (+4% di spedizioni). Nella parte bassa della top 5 troviamo sempre Realme, anch'essa in forte crescita del +85% (+60% di spedizioni), e la casa madre OPPO che invece registra un sonoro -50% (-61% di spedizioni).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il