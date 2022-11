Camp Guard di OPPO mostra la potenza del ray-tracing su Snapdragon 8 Gen 2

In occasione della presentazione ufficiale del nuovo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, OPPO ha mostrato per la prima volta il gioco mobile Camp Guard. Questo nuovo titolo per smartphone può essere considerato principalmente una tech demo che mette il mostra le possibilità offerte dal ray-tracing.

L'era del ray-tracing mobile è iniziata: immagini spettacolari con Snapdragon 8 Gen 2

Dopo aver stretto una partnership con Unity per implementare nel celebre motore grafico il proprio algoritmo legato al ray-tracing, OPPO ha pubblicato in queste ore le prime immagini video di Camp Guard.

Questo nuovo gioco mobile sviluppato dalla nota azienda cinese serve da tech demo per mostrare i muscoli di Snapdragon 8 Gen 2 e le incredibili possibilità offerte dal ray-tracing per quanto riguarda luci, riflessi e ombre nei videogiochi.

La demo stupisce soprattutto per la fluidità (60 FPS mantenuti in modo egregio, seppur a 720p) e il livello di dettaglio offerto dal gioco. Prestazioni davvero incredibili se consideriamo che attualmente anche le console di nuova generazione faticano con questo tipo di tecnologia.

Camp Guard è il risultato degli sforzi congiunti di OPPO e Qualcomm, che hanno ottimizzato il PhysRay Engine 2.0 per risultare fluido e piacevole anche su smartphone. Questo nuovo motore di gioco di OPPO sarà disponibile per tutti gli sviluppatori e i creator, in modo da accelerare lo sviluppo di giochi mobile più realistici.

Il primo smartphone OPPO a beneficiare della potenza dello Snapdragon 8 Gen 2 sarà il nuovo Find X, che arriverà sul mercato soltanto nel 2023.

