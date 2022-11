OPPO annuncia una partnership con Unity e punta forte sul mobile gaming

Che il mondo degli smartphone sia ormai sempre più legato a quello del gaming non è di certo un segreto. E non parliamo di smartphone top pensati apposta per i videogiocatori, ma di soluzioni sempre più accessibili con qualsiasi tipo di dispositivo. Ed è proprio in quest'ottica che si pone la partnership tra OPPO e Unity: gli smartphone della compagnia cinese si preparano a ricevere un'interessante novità.

OPPO annuncia grandi novità per i suoi smartphone grazie alla collaborazione con Unity

Se da un lato abbiamo avuto passi avanti lato hardware (si pensi al nuovo Dimensity 9200 di MediaTek e alla sua GPU con Ray Tracing), i vari brand cinesi stanno facendo passi avanti non indifferenti per migliorare la qualità dei giochi da smartphone anche lato software. Nel corso dell'evento China International Import Expo, OPPO ha annunciato una collaborazione con Unity per migliorare le performance e l'esperienza di gioco a bordo dei propri smartphone.

L'azienda Unity è nota, ovviamente, per il suo motore grafico omonimo, soluzione stra-usata nel campo dei giochi. Bastano tre nomi per capire la sua importanza anche in ambito mobile: Arena of Valor, Call of Duty e Genshin Impact.

Stando a quanto annunciato da OPPO, la nuova partnership mira a migliorare la fedeltà visiva, la grafica e la fluidità dei giochi realizzati con Unity (ovviamente sugli smartphone del brand). La compagnia cinese ha citato anche il suo algoritmo proprietario dedicato al Ray Tracing ed ingrato proprio in Unity.

Quest'ultimo consente di realizzare ombre e luci in tempo reale ed in modo dinamico, con riflessi, rifrazioni e tanti altri effetti. Comunque è bene sottolineare che questa collaborazione è stata appena annunciata: resta da vedere quando arriveranno le prime migliorie per i dispositivi targati OPPO.

