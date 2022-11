È arrivato quel fatidico momento dell’anno: Black Friday. Ora, due sono le cose: o tagliate a metà la vostra carta di credito e la cancellate da qualsiasi sito web in cui l’avete memorizzata, oppure giocate il tutto per tutto perché ad essere sinceri, se avete in programma qualche acquisto in ambito smartphone e non solo, c’è Honor che si è riservata delle gran belle offerte in occasione del Black Friday. E che facciamo? Non ve le raccontiamo?

Le MIGLIORI offerte di HONOR per il Black Friday 2022!

Le offerte sono valide dal 15 al 30 novembre su Hihonor.

HONOR 70

La prima molto succulenta è quella dedicata ad Honor 70 che, per chi l'avesse dimenticato, è l'ultimo gioiello della di Honor nella fascia media, un device che vanta un design ed una parte fotografica decisamente di spicco. HONOR 70 è dotato di un'eccezionale doppia fotocamera principale con una fotocamera principale da 54MP IMX800 Super Sensing con un sensore IMX800 e un sensore da 50MP Ultra-Wide & Macro che offre una qualità d'immagine superiore ad altri medi di gamma in circolazione. In più è dotato di una speciale tecnologia di tracking automatico della persona nella modalità Solo Cut, che consente ai creatori appassionati di produrre vlog ricchi di ritratti che mettono in risalto una persona specifica in video di gruppo.

Oltre l’aspetto fotografico HONOR 70 è dotato di un display curvo da 6,67 pollici OLED, del SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G 6nm e batteria ultra-large da 4800 mAh con tecnologia HONOR SuperCharge da 66 W.

HONOR MAGIC4 PRO

Lui è Dotato della più recente piattaforma mobile di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1 e non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Presenta un design simmetrico, compreso il ritorno dell'esclusivo layout circolare a tripla fotocamera di HONOR. Possiede un display LTPO Quad-Curved Display da 6,81 pollici, cornici ultra-sottili su entrambi i lati, e porta con se una rivoluzione nella tecnologia dello schermo, ovvero la modulazione di larghezza di impulso (PWM) di 1920Hz, la più alta mai raggiunta in uno schermo LTPO.

HONOR Magic4 Pro fa un enorme balzo in avanti nella fotografia, confezionando un'eccezionale combinazione di tripla fotocamera alimentata dalla fotografia computazionale ultra-fusion per produrre immagini ad alta definizione con una chiarezza sorprendente, ogni volta.

Honor X8 e Honor 50

Poi ci sono altri due smartphone un po’ più “vecchiotti”, anche se ovviamente in questo ambito il termine “vecchio” è piuttosto relativo visto quanto velocemente cresce il settore. Ad ogni modo mi riferisco ad Honor X8 (e relativa variante 5G) che sono scontati relativamente a 219,90 e 249,90€, entrambi in bundle con Band 6 e case in TPU. Inutile dire che si tratta di due dispositivi affidabili, come da tradizione Honor: l’X8 tra i prodotti più economici dell’azienda che, tra tutte le cose, possiede comunque una batteria da 4000 mAh ed un design al pari di prodotti più costosi.

HONOR 50 Grazie ad una camera posteriore da 108MP e una camera frontale da 32MP offre immagini e riprese di altissima qualità, perfette per soddisfare le esigenze di utenti più attenti a questi dettagli. Anche lui è Dotato della funzione Dual View con cui è possibile scattare e registrare video con entrambe le fotocamere (posteriore e anteriore) anche nelle condizioni meno favorevoli, come in situazioni di poca luce o di movimento.

Possiede anche un display curvo da 6,57 pollici e il solito Snapdragon 778G 5G di Qualcomm che garantisce prestazioni e consumo energetico eccellenti.

HONOR MAGICBOOK 14 e 16

Dotato di un display IPS 16,1 pollici e un processore AMD Ryzen™ 5600H, HONOR MagicBook 16, con un peso di soli 1,84 kg, è stato progettato per offrire una produttività senza pari ai giovani consumatori di tutto il mondo. Con un'ampia gamma di colori 100% sRGB e una luminosità di 300nits, HONOR MagicBook 16 è perfetto per coloro che trascorrono lunghe ore davanti allo schermo.

In più è dotato di 512GB di storage e 16GB di RAM a doppio canale, e di un sistema di raffreddamento intelligente che garantisce una dissipazione molto rapida del calore.

HONOR GS 3

HONOR Watch GS 3 è uno smartwatch caratterizzato da un look elegante e raffinato grazie all'adozione di uno schermo in vetro curvo 3D. Il risultato di questa elegante lavorazione è un quadrante trasparente, pulito e resistente alle impronte digitali che rimane sempre in ordine. il tutto è racchiuso in una cornice sottile di 10.5mm.