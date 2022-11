La serie Realme 10 vanterà un display premium: arriva la conferma

In questo ultimo paio di anni, è innegabile che la serie Number di Realme abbia fatto le vere fortune del brand, incontrando tante esigenze dell’utenza. Ebbene, siamo arrivati al momento di Realme 10, che comprenderà anche i modelli Pro e Pro+ e che rappresenterà un ulteriore passo in avanti: andiamo a conoscere tutte le novità su specifiche tecniche, design, prezzo ed uscita sul mercato.

Aggiornamento 02/11: nella gamma Realme 10 ci sarà un modello con bordi curvi. Trovate tutti i dettagli direttamente all’interno dell’articolo.

Realme 10, 10 Pro e 10 Pro+: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Il design della serie Realme 10 sarà molto simile a quanto stiamo vedendo nella fascia media del brand: stile minimale con sensori fotocamera senza bumper, praticamente sgombri. Questi ultimi sembrano essere due, quindi immaginiamo si siano ridotti per portarne di più importanti.

Di recente l’ente certificativo TENAA ha introdotto due smartphone siglati RMX3663 e RMX3687: si tratterebbe di Realme 10 5G e del fratello maggiore 10 Pro+ (oppure del 10 Pro 5G, ci sono ancora incertezze). Il modello base 4G avrebbe la sigla RMX3630: eccolo in un’immagine leak insieme a vari scatti dal vivo (c’è anche la confezione di vendita).

Il trittico sembra presentare lo stesso design con una differenza sostanziale. Le versioni base avranno uno schermo flat mentre il Pro+ adotta un pannello con bordi curvi.

Un noto insider ha rivelato che anche il modello 10 Pro sarà dotato di uno schermo con bordi curvi, un pannello AMOLED con un mento super sottile (2.3 mm contro i 2.6 mm di Samsung Galaxy S22 Ultra).

Questa novità premium è stata confermata dalla divisione cinese di Realme con un teaser poster ufficiale.

Passando al display, il TENAA parla di schermi da 6.7″ Full HD+ (presumibilmente con refresh rate a 90 Hz o, volendo esagerare, a 120 Hz). La grande differenza tra i modelli standard e Pro sarà nella tipologia del pannello, ossia LCD per la versione basa ed AMOLED per i fratelli maggiori.

Realme 10 4G dovrebbe avere dalla sua uno schermo AMOLED da 6.4″ Full HD+ mentre per le dimensioni abbiamo un corpo da 159,9 x 73,3 x 7,95 mm per circa 178 grammi di peso.

Questi avranno un lettore d’impronte sotto lo schermo mentre il “piccolo” della gamma farà affidamento su di un modulo integrato di lato. In termini di dimensioni si legge di 163,7 x 74,2 x 8,1 mm per 190 grammi (Realme 10) e di 161,5 x 73,9 x 7,78 mm per 172,5 grammi (Realme 10 Pro o Pro+).

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Passando alle specifiche tecniche di Realme 10 sappiamo che ci sarà un modello 4G (RMX3630) dotato di un chipset Helio G99, come confermato dalla stessa azienda. Questo è arrivato anche su AnTutu, totalizzando un punteggio di poco superiore ai 400.000, che lo rende attualmente il più potente con questo SoC. Per quanto riguarda il fratello in versione 5G (RMX3663) il TENAA riferisce di un SoC octa-core fino a 2.2 GHz.

Realme 10 Pro o 10 Pro+ (RMX3687) monta una soluzione fino a 2.6 GHz (emerge dal TENAA): dovrebbe trattarsi del recente Dimensity 1080.

Nei tagli di memoria, per il modello base sarebbero presenti tagli da 4 GB RAM e 64/128 GB. Tuttavia, da Geekbench è spuntato anche un taglio da 8 GB RAM, quindi non è escluso sia presente. Discorso diverso invece per i tagli previsti sui maggiori, con 6/8/12 GB di RAM e 64/128/256/512 GB di storage.

Lato batteria abbiamo le notizie più certe, visto che ci sarà un modulo da 5.000 mAh con ricarica a 33W, mentre per il modello Pro (ma immaginiamo anche la versione Pro+) è stata certificata la ricarica da 67W, che rappresenta un nuovo record per la serie Number del brand. Il software dovrebbe essere Realme UI 3.0 su Android 12.

Fotocamera

Per la fotocamera, si vocifera di un modello (il 4G) con un sensore principale da 50 MP, magari un possibile IMX758, accompagnato da un grandangolare o da un obiettivo macro (da 2 MP).

Il TENAA svela le configurazioni delle versioni 5G e 10 Pro/Pro+: nel primo caso ci sarà una dual camera da 108 + 2 MP mentre i maggiori (o uno dei due) avranno un triplo modulo da 108 + 8 + 2 MP.

Frontalmente, all’interno del punch hole, trova spazio una selfie camera da 16 MP (forse uguale per tutti i dispositivi, ma restiamo in attesa di novità).

Realme 10, 10 Pro e 10 Pro+ – Prezzo e data di uscita

La data di presentazione di Realme 10 è fissata per il 9 novembre 2022, sia a livello Global che in Italia: la conferma è arrivata direttamente dai social nostrani. Per il prezzo, un insider rivela quanto dovrebbe costare Realme 10 4G: si parla di una cifra intorno ai 250/300€, di tagli da 4/128 GB e da 8/128 GB e due colorazioni (Clash White e Rush Black).

