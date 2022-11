Snapdragon 8 Gen 2 vs 8/8+ Gen 1: specifiche a confronto

Al summit di fine anno alle Hawaii, Qualcomm ha finalmente levato i veli dallo Snapdragon 8 Gen 2, ma quali sono le differenze rispetto a Snap 8 Gen 1 e 8+ Gen 1? La seconda generazione della serie Snapdragon 8 vedrà la luce sulla quasi totalità dei top di gamma in arrivo nei prossimi mesi, e le novità sul piatto non sono poche. Dopo i tentennamenti accusati da Qualcomm nel corso del 2022, vediamo quindi quali sono le migliorie apportate per il SoC high-end che guiderà il 2023.

Qualcomm presenta Snapdragon 8 Gen 2: ecco cosa cambia da 8 Gen 1 e 8+ Gen 1

Se si parla di processo produttivo, lo Snapdragon 8 Gen 2 mantiene invariato il processo produttivo N4 di TSMC a 4 nm, mentre il rivale Dimensity 9200 gode del nuovo processo N4P. Non cambia il processo ma di novità ce ne sono molteplici, a partire dalla CPU Kryo basata su ARM Cortex v9 che adotta la nuova architettura 1+2+2+3 al posto della 1+3+4. È il 35% più potente e il 40% più efficiente rispetto alla precedente generazione, grazie anche all'adozione dei nuovi core Cortex-X3. Inoltre, l'accoppiata A715 e A710 fa sì che venga mantenuto sia il supporto 64-bit che quello 32-bit; idem per il core Cortex-A510R, revisione che aggiunge il supporto 32-bit. Aumenta anche la cache L3 della CPU, che passa da 6 a 8 MB.

Passando alla GPU Adreno, migliora del 25% nelle prestazioni del 45% nei consumi, aggiungendo il supporto Vulkan 1.3 (+30% nelle prestazioni) e con un ray tracing hardware migliorato per offrire un maggior realismo per ombre e riflessi. C'è anche il codec AV1 per il supporto nello streaming video 8K a 60 fps. In termini di memorie, Snap 8 Gen 2 promette ulteriori migliorie potendo supportare moduli LPDDR5X e UFS 4.0.

Snapdragon 8 Gen 2 ha un reparto connettività tutto nuovo, a partire dal modem Snapdragon X70 5G che garantisce velocità ancora superiori e consumi diminuiti; in coordinazione con il comparto AI, poi, c'è un apposito algoritmo che può aumentare le velocità medie e la copertura mmWave. L'altra novità si chiama FastConnect 7800, piattaforma che introduce il nuovo Wi-Fi 7 e il supporto Dual Bluetooth 5.3 anche Low Energy.

Abbiamo introdotto l'argomento dell'intelligenza artificiale e quindi non si può non parlare di un'altra importante novità, ovvero Hexagon Direct Link. Consiste in un collegamento fra tutte le parti del SoC verso la DSP Hexagon, offrendo quindi una maggiore velocità di comunicazione fra i vari elementi del SoC e quello che si occupa di gestire il comparto AI. Per esempio, il triplo ISP Spectra a 18-bit può accedere più velocemente alle reti neurali di Qualcomm, migliorando le prestazioni per la realizzazione di foto e video. Qualcomm lo definisce un ISP “cognitivo”, in grado di effettuare segmentazione in tempo reale e non esclusivamente in post-produzione. In generale, il sistema AI dello Snap 8 Gen promette prestazioni aumentate del 435% e più efficienti energicamente del 60%.

Tornando a parlare di fotocamera, l'ISP di Qualcomm supporta sensori fotografici fino a 200 MP e fino a 108 MP con Zero Shutter Lag, oltre che la registrazione video 8K HDR a 30 fps, Slow-Motion fino a 960 fps in HD e con supporto HDR10+, HLG, Dolby Vision e HEVC.

Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8 Gen 2 Processo Samsung 4LPE TSMC N4 TSMC N4 CPU 1 x 3,0 GHz Cortex-X2

3 x 2,5 GHz Cortex-A710

4 x 1,8 GHz Cortex-A510 1 x 3,2 GHz Cortex-X2

3 x 2,75 GHz Cortex-A710

4 x 2,0 GHz Cortex-A510 1 x 3,2 GHz Cortex-X3

2 x 2,8 GHz Cortex-A715

2 x 2,8 GHz Cortex-A710

3 x 2,0 GHz Cortex-A510R1 GPU Adreno 730

818 MHz Adreno 730

900 MHz Adreno Memorie LPDDR5-3200

UFS 3.1 LPDDR5-3200

UFS 3.1 LPDDR5X-4200

UFS 4.0 AI Qualcomm Hexagon 52 Qualcomm Hexagon 52 Qualcomm Hexagon ISP Qualcomm Spectra 680 Qualcomm Spectra 680 Qualcomm Spectra Connettività Snapdragon X65 5G Sub-6GHz+mmWave

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 BLE Snapdragon X65 5G Sub-6GHz+mmWave

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 LE Snapdragon X70 5G Sub-6GHz+mmWave

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 LE Display 4K 60 Hz

WQHD+ 144 Hz 4K 60 Hz

WQHD+ 144 Hz 4K 60 Hz

WQHD+ 144 Hz

