OPPO A98 nelle prime immagini: debutto a novembre?

Secondo le ultime indiscrezioni, OPPO starebbe lavorando ad un nuovo smartphone della Serie A, probabilmente il più avanzato fino ad ora per questa categoria. In queste ore è apparsa in rete la certificazione TENAA di uno smartphone che potrebbe essere proprio il nuovo A98.

OPPO A98: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Design e display

Apparso con il nome in codice PHQ110 nel database cinese delle certificazioni TENAA, il nuovo OPPO A98 potrebbe essere dotato di un blocco fotocamera a doppio sensore e flash LED. Sul pannello frontale, invece, troviamo quello che potrebbe essere un display curvo OLED Full HD+ con 120 Hz di refresh rate, dotato di foro per la fotocamera e sensore delle impronte digitali sotto lo schermo.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Ad alimentare questo nuovo smartphone potremmo trovare il chipset Snapdragon 778G, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La batteria, invece, dovrebbe avere una capienza di 5000 mAh e il supporto per la ricarica rapida da 67W.

Questo smartphone potrebbe essere, inoltre, il primo OPPO ad avere una fotocamera da 108 MP. L'idea dell'azienda cinese, quindi, sembrerebbe quella di realizzare uno smartphone dal prezzo contenuto che possa comunque scattare foto come un flagship.

OPPO A98 – Prezzo e uscita

Al momento non si hanno notizie riguardanti il prezzo o la data di uscita di questo nuovo smartphone, ma le ultime indiscrezioni suggeriscono che OPPO possa presentare ufficialmente il nuovo A98 nel mese di novembre in Cina.

