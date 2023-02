OPPO A78 5G ufficiale in Italia con uno stile Glow, display a 90 Hz e 50 MP

Dopo il lancio in Cina e in versione Global, ecco che OPPO A78 5G arriva anche in Italia: andiamo a scoprire tutto sul nuovo medio gamma stiloso del brand cinese, tra caratteristiche e prezzo per il nostro paese.

OPPO A78 5G ufficiale in Italia | Caratteristiche & prezzo

L'ultimo OPPO A78 5G è uno smartphone di fascia media che non lascia nulla al caso: stiamo parlando di un dispositivo dal look giovanile, con un tocco elegante dato dal modulo fotografico a doppio anello e dalla scocca luccicante OPPO Glow. Un design stiloso tipico della compagnia cinese, da sempre in cerca del giusto equilibrio tra performance ed eleganza.

Frontalmente abbiamo uno schermo da 6,56″, un pannello LCD con risoluzione HD+ ed una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. La parte superiore è interrotta da un accenno di notch a goccia, all'interno del quale trova spazio una selfie camera da 8 MP. Il lettore d'impronte è integrato nel tasto di accensione, posizionato di lato.

Il comparto tecnico di OPPO A78 5G è basato sul Dimensity 700, alimentato da una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W.

La fotocamera principale è composta da un sensore primario da 50 MP, accompagnato da un modulo per la profondità di campo (da 2 MP). Inoltre, per non perdere nessun dettaglio, la funzione 108 MP Ultra-Clear Image usa una serie di algoritmi per incrementare la risoluzione delle immagini a 108 MP, garantendo un elevato livello di chiarezza. Il dispositivo è anche dotato di un pacchetto di funzioni di imaging avanzate, come AI Portrait Retouching, AI Scene Enhancement e Ultra Night Mode.

Il resto del pacchetto comprende una configurazione Dual Stereo Speakers con tecnologie Real Original Sound e Ultra Volume Mode, la funzione RAM Extension e – ovviamente – l'ultima ColorOS 13.

OPPO A78 5G è ufficiale in Italia nelle colorazioni Glowing Black e Glowing Blue, al prezzo di 329,9€ e 369,9€ per le versioni da 4/128 GB e da 8/128 GB. Il nuovo arrivato è acquistabile su OPPO Store, Amazon e prezzo i principali rivenditori tech.

