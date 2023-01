OPPO A78 e A56s ufficiali: due nuovi mid-range 5G a 90 Hz

Ci sono novità che stiamo attendendo con curiosità, come la serie Find X6 e il debutto Global di Find N2 Flip e Watch 3, ma adesso è il turno di OPPO A78 5G e A56s 5G. Sono due nuovi smartphone che, facendo parte della vasta serie A, compongono il catalogo di fascia media del produttore asiatico. Vediamo quali sono le rispettive novità, fra scheda tecnica, prezzo di vendita e disponibilità geografica.

OPPO presenta i nuovi A78 5G e A56s 5G: ecco tutte le novità

OPPO A56s 5G

Il design adottato su OPPO A56s 5G è molto simile a quello di altri smartphone precedenti, come il modulo fotografico ereditato da modelli come A57 e A77, in uno spessore di 7,99 mm e 186 grammi. Davanti c'è uno schermo LCD con notch a goccia da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) dotato di refresh rate a 90 Hz, mentre il lettore d'impronte è posto sul frame laterale dal profilo piatto. È mosso dal MediaTek Dimensity 810, già visto a bordo di A97, A77 e A57, a 6 nm con CPU octa-core fino a 2,4 GHz, GPU Mali-G57 MC2, 8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio espandibile via microSD, il tutto alimentato da una batteria da 5.000 mAh. Il comparto fotografico comprende una doppia fotocamera da 13+2 MP con sensore di profondità e una selfie camera da 8 MP, e non manca l'ingresso mini-jack per le cuffie.

OPPO A56s 5G è stato presentato ufficialmente in Cina al prezzo di circa 150€ (1.099 RMB) per la variante da 8/128 GB e di circa 178€ (1.299 RMB) per quella da 8/256 GB, nelle due colorazioni Black e Blue.

OPPO A78 5G

Passiamo infine a OPPO A78 5G, anche questa volta con un look non totalmente originale ma già saggiato su modelli come A58, con una fotocamera contenuto in un doppio cerchio attraversato da una sezione più lucida del resto della scocca. Davanti c'è nuovamente uno schermo LCD con notch a goccia da 6,56″ HD+ a 90 Hz e lettore ID laterale, mentre il SoC è il più modesto Dimensity 700 di MediaTek, con CPU octa-core fino a 2,2 GHz e GPU Mali-G57 MC2. Oltre alla batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W, troviamo certificazione IP54, ingresso mini-jack, doppia fotocamera da 50+2 MP con sensore di profondità e selfie camera da 8 MP.

OPPO A78 5G è stato lanciato in Malesia a un prezzo non ancora specificato per l'unica versione da 8/128 GB.

