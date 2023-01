OPPO Find X6 Pro avrà uno zoom estremamente potente

L'attenzione dei leaker e degli appassionati non è rivolta soltanto per la serie Reno 9 ma anche alla gamma top della casa cinese, cioè OPPO Find X6 e il fratello maggiore Find X6 Pro. Da quando ha fatto il suo ritorno ufficiale in Europa, OPPO ha puntato molto alla creazione di flagship dalle specifiche pregiate e con un certo tocco di originalità, che sia nel design o nelle scelte tecniche. Facciamo il punto della situazione su specifiche tecniche, design, caratteristiche, prezzo e data di uscita sul mercato.

Aggiornamento 02/01: un leak ci parla delle capacità della fotocamera di Find X6 Pro. Trovate tutti i dettagli nel paragrafo “Fotocamera”.

OPPO Find X6 e X6 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

In base a quanto trapelato, la nuova serie potrebbe essere composta da tre modelli: OPPO Find X6, Find X6 Pro e l'inedito X6 Pro+. Secondo le indiscrezioni e il render pubblicato da Evan Blass, il design potrebbe subire un cambiamento radicale nello stile, con un modulo fotografico ampio e di forma allungata che stacca cromaticamente dalla scocca e dove il logo Hasselblad appare in bella vista. Il corpo dello smartphone sarebbe in vetro con uno spessore di 9.2 millimetri fino a 12.3 millimetri in corrispondenza della fotocamera, con un peso di circa 207 grammi.

Passando alle caratteristiche del display, OPPO Find X6 dovrebbe avere un pannello OLED (forse prodotto da BOE) con risoluzione 1.5K, mentre per il modello Pro si vocifera di uno schermo Samsung AMOLED E6 con risoluzione 2K, refresh rate LTPO fino a 120 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz. Ci sono delle discrepanze per la diagonale: secondo alcuni insider avremo una soluzione da 6,81″ mentre i leak più recenti fanno riferimento a 6,7″. In entrambi i casi avremmo schermi con bordi curvi, lettore d'impronte digitali integrato e design punch–hole per la fotocamera frontale.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di OPPO Find X6 Pro punteranno verso la nuova generazione di chipset premium di Qualcomm: il top di gamma avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 2, supportato da 8/12 GB di RAM LPDDR5 (più RAM virtuale) e 128/256/512 GB di spazio d'archiviazione UFS 3.1. Probabilmente avremo anche una versione Find X6 Pro con processore MediaTek, come avvenuto con Find X5 Pro Dimensity Edition. Il modello standard della serie, OPPO Find X6, dovrebbe invece montare il meno recente ma comunque potente Snapdragon 8+ Gen 1.

Per la batteria, si parla di un'unità da 5.000 mAh – almeno per quanto riguarda il modello Find X6 Pro – con il supporto alla ricarica rapida da 100W e wireless da 50W. Lato software è impossibile non aspettarsi Android 13, ovviamente sotto forma di ColorOS 13 (l'interfaccia proprietaria di OPPO). Le specifiche comprenderebbero anche supporto 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Dual-frequency GPS, sensore IR e speaker stereo.

Fotocamera

Il comparto fotografico di OPPO Find X6 Pro sarebbe composto da tre sensori da 50+50+50 MP f/1.8-2.2-2.6. Il modulo principale sarebbe un'unità Sony IMX989 da 1″ e sarebbe accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare Sony IMX890 e un teleobiettivo con zoom ottico 2.7x e OIS, sempre con sensore Sony IMX890. Tuttavia, si parla anche del possibile ritorno dello zoom a periscopio, feature assente a bordo degli attuali Find X5 Pro e X5. Questa caratteristica conferirebbe allo smartphone Pro di raggiungere uno zoom digitale 120x per catturare soggetti estremamente lontani.

Il tutto sarebbe supportato dall'inedito ISP proprietario MariSilicon X2, successore dell'attuale chip con NPU per l'imaging, inoltre tornerà la collaborazione con Hasselblad. Frontalmente, all'interno del punch-hole, ci sarebbe una selfie camera Sony IMX709 da 32 MP f/2.4.

Stando alle informazioni condivise dal noto insider Digital Chat Station, la versione standard di OPPO Find X6 potrebbe fare affidamento su una tripla fotocamera sempre da 50+50+50 MP ma con sensore principale Sony IMX890 f/1.8 con OIS, accompagnato da ultra-grandangolare e teleobiettivo.

OPPO Find X6 e X6 Pro – Prezzo e uscita

La data di presentazione di OPPO Find X6 e Find X6 Pro (forse accompagnati anche da un modello Pro+) è ancora sconosciuta. Il nuovi top di gamma dovrebbero debuttare nel corso dei primi mesi del 2023 e restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

Anche per il prezzo per ora tutto tace: non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo approfondimento.

