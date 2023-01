OPPO Watch 3 in arrivo in versione Global: un leak svela quando

Ad agosto la compagnia cinese ha presentato il suo nuovo indossabile top, per l'occasione sdoppiato in una versione base ed una Pro. Ma questo dispositivo seguirà la scia del primo capitolo oppure come avvenuto per la seconda generazione, resterà un'esclusiva cinese? Per fortuna sembra che le cose andranno per il verso giusto per noi occidentali: OPPO Watch 3 dovrebbe debuttare in versione Global nel corso di quest'anno!

OPPO Watch 3 Global si farà? Forse in arrivo tra pochi mesi!

Secondo un report, l'ultimo smartwatch premium di OPPO uscirà dalla Cina come avvenuto già con il primo modello. Dopo uno scoppiettante OPPO Watch (un WearOS con i fiocchi), la casa asiatica ha deciso di non portare alle nostre latitudini il successivo Watch 2. Poi, ad agosto del 2022 è stato lanciato OPPO Watch 3 (insieme al fratello maggiore Pro), ma di una versione Global nemmeno l'ombra.

A distanza di circa 5 mesi dall'uscita, arrivano le prime novità: il modello internazionale dovrebbe debuttare in Inda verso fine marzo/inizio aprile, insieme ad OPPO Pad 2. Al momento il nuovo tablet non è stato ancora ufficializzato (anche se ci sono varie indiscrezioni) ma potrebbe essere presentato in patria verso febbraio.

Per quanto riguarda le caratteristiche di OPPO Watch 3 Global, per ora non ci sono informazioni: non sappiamo se avrà le stesse specifiche del modello cinese (lanciato con lo Snapdragon W5 Gen 1). Un'ipotesi vede il recente OPPO Watch SE come prossimo smartwatch internazionale; si tratta di un modello più accessibile ma comunque dotato di un hardware di tutto rispetto (con lo Snapdragon Wear 4100+).

Se volete conoscere tutti i dettagli su OPPO Watch 3 e 3 Pro, ecco il nostro approfondimento dedicato. Per chi non vuole aspettare l'uscita internazionale, ecco dove comprare i due smartwatch OPPO in versione CN.

