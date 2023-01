POCO C50: abbiamo la data di lancio ufficiale

Ci siamo quasi. POCO sta per alzare il sipario sul primo entry-level dell'anno, uno smartphone che verrà lanciato a livello global molto presto. Abbiamo finalmente la data di lancio ufficiale di POCO C50. Scopriamo insieme quando questo dispositivo raggiungerà il mercato.

Ecco la data di lancio di POCO C50

Un leak della scorsa settimana aveva già spifferato la presunta data di lancio di POCO C50. Ora, arriva la conferma su Flipkart: il dispositivo verrà lanciato domani, martedì 3 gennaio, in India. Si tratterà di fatto del primo entry-level global, e il noto e-commerce indiano ne ha anche anticipato alcune caratteristiche chiave.

Dalla pagina dedicata di Flipkart, leggiamo che POCO C50 avrà un display da 6.52″ con risoluzione HD+, una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 8 MP e potenziata con l'Intelligenza Artificiale, e lettore di impronte digitali. Nelle scorse settimane, sono emerse altre informazioni sul prossimo smartphone. Per scoprirle tutte, comunque, non dovremo attendere ancora molto in quanto il lancio è proprio dietro l'angolo!

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di POCO C50, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

