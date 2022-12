POCO C50 sarà il primo budget phone del nuovo anno

Mentre i Mi Fan possono tirare un sospiro di sollievo per il debutto Global del futuro Xiaomi 13 Ultra, arrivano novità anche per la fascia bassa della compagnia cinese. POCO C50 è spuntato in una certificazione ed il lancio non sembrerebbe molto distante: andiamo a scoprire i primi dettagli sul prossimo low budget!

Aggiornamento 28/12: si torna a parlare di POCO C50 e al suo periodo d'uscita. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

POCO C50: dai primi indizi alle conferme sul prossimo entry level

Il nuovo entry level della compagnia partner di Xiaomi è stato avvistato all'interno di una certificazione dell'ente IMEI. Il dispositivo compare sia con la sigla 220733SPI che con il nome commerciale POCO C50, non lasciando alcuno spazio all'interpretazione.

Non sappiamo ancora se il piccolo del brand arriverà anche in Italia: comunque il predecessore è arrivato da noi a inizio agosto mentre nel caso della versione C50 per ora resterebbe confermata solo l'India.

POCO C50 avvistato su Google Play Console | Aggiornamento 15/10

L'esistenza del prossimo POCO C50 non è stata ancora confermata dall'azienda e mancano dettagli in merito alle specifiche. Nonostante ciò abbiamo un nuovo indizio sull'uscita del terminale: di recente è comparso nel database di Google Play Console con il nome in codice snow e la sigla 220733SPI.

La certificazione riporta anche il nome in codice del terminale, il quale è identico a quello del recente Redmi A1+, rendendo molto plausibile l'ipotesi rebrand.

Cosa aspettarsi, quindi? POCO C50 dovrebbe avere dalla sua uno schermo LCD da 6.52″ HD+ con notch a goccia ed una capiente batteria da 5.000 mAh. Rispetto al precedente C40, il prossimo entry level non punterà su un chipset JLQ ma dovrebbe avere dalla sua una soluzione MediaTek Helio A22 (sempre restando sull'ipotesi del rebrand).

POCO C50 arriverà a fine novembre: la conferma dell'azienda | Aggiornamento 19/1

POCO ha confermato l'uscita del suo prossimo entry level tramite una nota stampa inviata alle principali testate. L'azienda ha confermato il nome commerciale, sottolineando che POCO C50 debutterà a livello Global (in India) nel corso dell'ultima settimana di novembre.

Il design e le specifiche sono ancora incerte, ma POCO ha evidenziato che il dispositivo sarà un budget phone “rivoluzionario” e promette prestazioni “stellari” per fotocamera ed esperienza multimediale, insieme ad un design elegante ed una batteria a lunga durata.

POCO C50 in arrivo: spunta una possibile data d'uscita | Aggiornamento 28/12

La compagnia asiatica sta per lanciare il suo nuovo budget phone, già confermato: manca solo la data ufficiale ma per ora tutto tace. Il lancio previsto per novembre è stato spostato per motivi sconosciuti, ma di certo ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni dato che – secondo un leak – POCO C50 sarà lanciato a livello Global (precisamente in India) il prossimo 3 gennaio. Si tratterà, quindi, del primo entry level del nuovo anno!

Ricordiamo che dalle ultime indiscrezioni POCO C50 sembra essere un rebrand di Redmi A1+; quest'ultimo è dotato di una dual camera da 8 + 2 MP. Forse l'azienda ha in mente di migliorare il comparto fotografico dell'entry level per il debutto sotto il suo stendardo? Non resta che attendere altri dettagli ufficiali oppure un corposo leak!

