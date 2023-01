Questo thermos con display LCD per la temperatura costa solo 12€!

Anche il Thermos può essere smart, come dimostra questo dispositivo che include uno schermo touch LCD per mostrare le informazioni sulla temperatura. Grazie al codice sconto che trovate in fondo a questo articolo, il thermos può essere vostro ad un prezzo davvero eccezionale!

Temperatura sempre sotto controllo con il display LCD di questo Thermos

Questo Thermos da 500 millilitri è dotato di un display LCD touch che una volta toccato mostra automaticamente la temperatura alla quale è conservato il liquido all'interno. I liquidi mantengono la loro temperatura fino 6 ore, per esempio: il caffè può essere conservato ad una temperatura di 71°, mentre una bibita fredda a 8°.

Il thermos è realizzato in acciaio inossidabile USU304 ed è dotato anche di separato per the e tisane. Il tappo, invece, sigilla il thermos con un rivestimento in silicone che evita le perdite e trattiene il calore.

Il Thermos con schermo LCD integrato nel tappo costa solo 12.3€ su Banggood grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione dalla Cina è gratuita.

