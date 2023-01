Redmi Note 12 Pro+ Global: ecco come scatta la super fotocamera da 200 MP

La serie Redmi Note 12 arriverà in versione internazionale tra pochi giorni: i leak si stanno facendo sempre più insistenti, senza contare modelli di fascia bassa certificati come pare della gamma base. Insomma, i nuovi Xiaomi sono in dirittura d'arrivo ed ora arrivano i primi sample foto di Redmi Note 12 Pro+ e Pro Global, due mid-range con fotocamere da urlo.

Aggiornamento 02/01: Redmi ha pubblicato i primi sample della fotocamera dei due modelli Pro. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Redmi Note 12 Pro+: anche la versione Global avrà la fotocamera da 200 MP

A volte i dispositivi cinesi – Xiaomi o Redmi, ma vale anche per altri brand – possono perdere “qualche pezzo” nel passaggio dal mercato cinese a quello internazionale. La gamma Note 12 ha messo tanta carne sul fuoco ed è impossibile non aspettarsi dei tagli: per fortuna sembra che non avremo rinunce per quanto riguarda il comparto fotografico.

Dopo le prime indiscrezioni, la stessa Xiaomi ha confermato che Redmi Note 12 Pro+ Global arriverà in India con una fotocamera principale da 200 MP, caratteristica fondamentale della versione China.

Probabilmente anche il resto delle specifiche non cambierà, compresa la presenza della ricarica da 120W e del Dimensity 1080. Per quanto riguarda la fotocamera, il sensore è un ISOCELL HPX presentato da Samsung.

Aggiornamento 02/01

La divisione indiana di Xiaomi ha pubblicato i primi sample della fotocamera di Redmi Note 12 Pro+ 5G in versione Global: i dispositivi della gamma sono ormai stati svelati quasi completamente, ma le capacità del comparto fotografico sono di certo il miglior biglietto da visita. Il dispositivo avrà dalla sua la già citata fotocamera Samsung da 200 MP, similmente a quanto visto con il modello cinese.

Oltre ai sample del fratello maggiore, la compagnia ha rilasciato anche alcuni scatti effettuati con Redmi Note 12 Pro 5G Global. In questo caso il sensore principale è un IMX766 di Sony, soluzione da 50 MP, dettaglio che coincide con le specifiche della controparte cinese.

Volete scoprire tutto sulla serie Redmi Note 12 prima del lancio internazionale? Ecco il nostro approfondimento e dove comprare l'intera famiglia già da ora!

