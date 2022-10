Dove comprare la serie Redmi Note 12: c’è anche la versione top Explorer!

I nuovi smartphone di Redmi sono appena stati lanciati in Cina: hanno debuttato con un bel po' di novità ed una variante top che non ha davvero nulla da invidiare ai flagship più blasonati. Ed ora l'ultima gamma di “mid-range” Xiaomi è disponibile anche per noi: ecco dove comprare Redmi Note 12, Note 12 Pro, 12 Pro+ ed il fratellone 12 Explorer!

Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+ e Note 12 Explorer: dove comprare la nuova serie di Xiaomi

La nuova gamma Note 12 di Redmi è composta da ben quattro modelli. Abbiamo la versione base con Snapdragon 4 Gen 1 ed un prezzo contenuto, ma anche due varianti Pro e Pro+ ed un modello di punta chiamato Redmi Note 12 Explorer. Tutti i tre questi ultimi sono equipaggiati con un chipset Dimensity 1080 e differiscono per fotocamera e velocità di ricarica.

Il culmine si raggiunge con la versione Explorer, una vetta assoluta per Redmi: parliamo di un sensore da 200 MP ed il supporto alla ricarica rapida più veloce al mondo (da ben 210W). Ma bando alle ciance e andiamo a scoprire dove comprare Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+ e 12 Explorer!

Per tutti i dettagli sulla nuova serie Note 12 date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato all'intera gamma.

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente MIUI 13 con Android 12 (si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato e servizi Google): le lingue supportate sono inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

Bande supportate: 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8 4G TDD-LTE: B3/B38/B38/B40/B41 5G: SA n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 NSA: n41/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova gamma di Redmi.

