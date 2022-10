Samsung Galaxy S23 Ultra: fotocamera migliorata “come mai in 5 anni”

Se da un lato Samsung Galaxy S23 Ultra viene criticato per le scarse novità estetiche, pare che con la fotocamera Samsung voglia farsi perdonare. Dopo aver concesso a Motorola e Xiaomi di farlo debuttare sul mercato degli smartphone, il sensore da 200 MP sarà una delle armi con cui Samsung cercherà di sbaragliare la concorrenza. Anche perché, secondo quanto trapelato, il miglioramento delle capacità fotografiche di S23 Ultra dovrebbe essere “il più grande negli ultimi cinque anni“.

Ci aspettano grosse novità per la fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra

The 200MP of Samsung S23 Ultra is too strong. It has unparalleled analytical power. It is stronger than all the 200MP I have seen before.😭 — Ice universe (@UniverseIce) October 27, 2022

Prendendo per buono quanto trapelato finora, Samsung Galaxy S23 Ultra sarebbe dotato di un comparto fotografico con l'inedito ISOCELL HP2 da 200 MP come sensore principale. Finora abbiamo visto soltanto HP1, HP3 e HPX, mentre dell'HP2 sono spuntate in rete specifiche che ci parlano di dimensioni da 1/1.3″ e pixel da 0,6 µm. Non sarebbe quindi il più ampio in circolazione, se si considera che Xiaomi 12S Ultra vanta un sensore da 1″, ma allo stesso tempo dovrebbe avere performance fra le migliori in circolazione.

It can be confirmed that S23 Ultra's night photos are very strong and much better than S22 Ultra's. I think it's the biggest improvement of Samsung's flagship mobile phone in five years. — Ice universe (@UniverseIce) October 27, 2022

A parlarne è il leaker Ice Universe, che afferma che le due principali migliorie della qualità fotografica di Samsung Galaxy S22 Ultra riguarderanno foto e video in notturna. Nonostante il sensore sia più piccolo di altri, e quindi abbia una minor superfice che acquisisce la luce, Samsung avrebbe migliorato la circuitistica del sensore; si fa menzione della tecnologia Contact Image Sensor (CIS), la cui maggiore velocità di trasmissione dati dovrebbe garantire una migliore efficienza.

Quando si ha a che fare con un sensore ad alta risoluzione, come quello da 200 MP, il rischio è che ci sia un ritardo fra la pressione del tasto Shutter e l'effetti scatto della foto; non a caso, Redmi Note 12 Pro+ ha una modalità Zero Shutter Lag che scende da 200 a 12 MP. E quando si scattano foto e registrano video in notturna, è necessario che il trasferimento dati dal sensore al processore sia quanto più fluido possibile per evitare un degradamento della qualità. Ad aiutare ci sarebbe anche un nuovo sistema di stabilizzazione ottica, di cui abbiamo discusso in questo articolo.

