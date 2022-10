OPPO pronta a rivoluzionare la serie A: display, ricarica e fotocamera al top

Il 2022 è sicuramente l'anno in cui i brand hanno alzato l'asticella della fascia media in maniera importante. E questo ha implicato display migliori, fotocamera di un livello più alto e ricarica ancora più veloce, feature che andranno ad interessare presto anche la serie A di OPPO, magari già con A98, notoriamente più budget friendly.

OPPO A98 sarà il cambio di passo? Display curvo, ricarica top e fotocamera a tre cifre

A parlare del prossimo modello della serie A è il leaker Digital Chat Station, che spiega come la gamma di fascia media potrebbe ottenere un upgrade importante in termini di specifiche. Su tutto il display curvo, una vera novità per la serie, che troverebbe delle cornici molto ridotte di appena 3.3 mm e con punch-hole singolo (da capire se laterale o centrale). Ma non finisce qui, perché pare che il pannello abbia anche un dimmering ad alte frequenze a 2.160 Hz.

Non solo il display però, come detto, andrà a migliorare. Si parla anche di un upgrade della ricarica, che passerebbe dai 33W del modello A97 ai 67W del possibile OPPO A98, che ad oggi non ancora alcuna indicazione. In più, l'upgrade verrebbe compiuto anche dalla fotocamera, visto che troveremmo per la prima volta un sensore da 108 MP e che dovrebbe essere anche un debutto totale per il brand.

Insomma, anche OPPO ha capito, come Honor, Realme e Redmi, che la fascia media può offrire molto di più pur mantenendo prezzi onesti e, iniziare dalla serie A, è sicuramente un ottimo punto di partenza.

