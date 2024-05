Power Station FOSSiBOT F800 + pannello solare in sconto: la combo perfetta per il campeggio!

Se ami il campeggio oppure ti dedichi spesso ad escursioni all’aria aperta, sai bene quanto sia importante in certi casi avere a disposizione un fonte di energia d’emergenza per ricaricare i tuoi dispositivi elettronici. FOSSiBOT, uno dei brand più famosi per questo tipo di soluzioni, propone la Power Station F800, un generatore d’energia portatile che non ti lascerà mai a secco: scopri la migliore occasione del momento, in offerta lampo o con codice sconto.

Le migliori offerte per FOSSiBOT F800: la power station portatile scende di prezzo con codice sconto

Crediti: FOSSiBOT

FOSSiBOT F800 è un generatore di energia portatile con una capienza massima di 512 Wh, equipaggiato con batterie LiFEPO4 (3500 cicli di ricarica garantiti) ed in grado di essere collegato anche ai pannelli solari per sfruttare l’energia rinnovabile. Il dispositivo è dotato di un pannello LCD che mostra le informazioni più importanti come la carica residua, il tipo di alimentazione e l’input/output energetico. Questo generatore, inoltre, mette a disposizione ben 8 prese per collegare qualsiasi tipo di strumento elettronico che abbia bisogno di essere ricaricato oppure alimentato. La dotazione prevede: una presa accendi-sigari, una presa DC 12V/10A, 2 ingressi USB di tipo A da 18W, 3 ingressi USB-C (uno da 100W, due da 20W) ed una presa AC da 800W.

La Power Station FOSSiBOT F800 è disponibile insieme al pannello solare pieghevole SP200 al prezzo di 509€, con il nuovo codice sconto di Geekbuying; la spedizione avviene direttamente dai magazzini europei dello store cinese (per la massima celerità) ed è totalmente gratuita. E per saperne di più, dai un’occhiata alla nostra recensione! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

