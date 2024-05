Samsung Galaxy Ring: l’anello intelligente costerà più di uno smartwatch?

L’era degli anelli smart sta per iniziare, ma chi credeva che questo nuovo settore tecnologico sarebbe stato più economico rispetto agli attuali wearable sta per avere un brusco risveglio. Stando alle prime informazioni trapelate in rete, infatti, il nuovo Samsung Galaxy Ring potrebbe avere un costo addirittura superiore a quello di tanti smartwatch attualmente presenti sul mercato.

Il prezzo di Samsung Galaxy Ring potrebbe essere molto salato

Crediti: Samsung

Secondo le informazioni condivise dal celebre insider Yogesh Brar, il nuovo Samsung Galaxy Ring potrebbe arrivare a costare tra i 300 e 350 dollari negli Stati Uniti, venendo proposto quindi un prezzo superiore rispetto a quello di Galaxy Watch 6 nella variante 44mm LTE (e presumibilmente superiore anche a quello del futuro Galaxy Watch 7). Il prezzo, quindi, si avvicinerebbe molto a quello attualmente proposto da Oura Ring, uno dei primi anelli smart ad arrivare sul mercato.

Seppur si tratti dei possibili prezzi statunitensi, in Europa è lecito aspettarsi delle cifre molto simili, se non superiori a causa delle diverse tassazioni in ogni paese. Si tratta, tuttavia, di indiscrezioni: come sempre quindi prima di trarre conclusione affrettate è sempre meglio attendere informazioni direttamente dall’azienda coreana, che potrebbero arrivare già nel corso di quest’estate.

