Sempre più pubblicità sulle Fire TV: ecco dove sono state aggiunte adesso!

Negli ultimi mesi Amazon ha rivoluzionato l’interfaccia dei dispositivi Fire TV dando sempre maggiore spazio alle pubblicità, a cui è seguito l’introduzione degli annunci pubblicitari anche su Prime Video. Le sorprese per gli utenti, però, sembrano non essere ancora finite: le pubblicità infatti sono iniziate a comparire addirittura nello screensaver che si attiva quando il dispositivo non viene utilizzato per un determinato lasso di tempo.

Pubblicità anche nello screensaver: le Fire TV sono sempre più ricche di annunci invasivi

Crediti: CordCuttersNews

Come evidenziato dagli utenti di CordCuttersNews e testimoniato dall’immagine che potete vedere qui in alto, Amazon avrebbe aggiornato il sistema operativo dei dispositivi Fire TV per mostrare le pubblicità a schermo interno al posto dello screensaver che di solito viene visualizzato quando non si utilizza il dispositivo per più di qualche minuto. La pubblicità tuttavia, non viene mostrata per sempre, ma dopo circa 30 secondi torna ad essere visualizzato lo screensaver originale scelto dall’utente.

Questa nuova “funzionalità” sembra non essere arrivata ancora a tutti gli utenti, ma essere ancora in fase di rollout. In Italia, per esempio, questo tipo di visualizzazione della pubblicità sembra non essere ancora arrivata, ma potrebbe essere solo questione di giorni prima che i nuovi annunci a schermo intero vengano visualizzati anche sulle nostre Fire TV.

