Xiaomi Bone Conduction Headphone: in sconto le cuffie che tengono libere le orecchie

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie per fare sport che vi tengano anche le orecchie libere dai fastidiosi gommini in-ear, le Xiaomi Bone Conduction Headphone fanno proprio al caso vostro. Grazie ad un coupon, oggi è possibile acquistarle in sconto su GizTop.

Queste particolari cuffie realizzate da Xiaomi avvolgono la testa e sfruttano la conduzione ossea per inviare il suono al nostro cervello. Le vibrazioni prodotte dalle cuffie, infatti, attraversano le nostre ossa per portare il segnale acustico all'orecchio interno, bypassando il timpano.

Le Bone Cunduction Headphone di Xiaomi sono dotate di Bluetooth 5.2, con una batteria in grado di fornire un'autonomia di circa 12 ore. Le cuffie sono certificate IP66 e sono resistenti ad acqua e sudore. Per tutte le informazioni dettagliate su questo prodotto, vi rimandiamo al nostro approfondimento.

Le cuffie Xiaomi Bone Conduction Headphone sono oggi in offerta grazie al codice sconto su GizTop al prezzo di 128.9€, con spedizione della Cina.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram GizDeals!