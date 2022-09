Samsung Galaxy S23: il sensore da 200 MP ci sarà, ma non per tutti

Si sta parlando molto di Samsung Galaxy S23, e in particolare del grande sensore fotografico da 200 MP che il prossimo flagship dovrebbe implementare. A quanto pare, ci sono delle novità: sarebbe arrivata la conferma da parte di Samsung, ma il sensore da 200 MP potrebbe essere una esclusiva di un solo modello.

Aggiornamento 12/09: Un leaker molto affidabile ha svelato ulteriori dettagli sulla fotocamera da 200 MP. Trovate tutti i dettagli nelle varie sezioni dell'articolo.

Samsung Galaxy S23 con fotocamera da 200 MP, ma potrebbe una esclusiva

Secondo quanto riportato dalla fonte, la divisione Mobile Experience (MX) di Samsung Electronics ha condiviso una serie di informazioni confermate con i principali partner di fotocamere riguardo l'installazione di una fotocamera da 200 MP sul Galaxy S23. Samsung avrebbe anche annunciato i dettagli dello sviluppo e il piano di produzione approssimativo, commissionando ad alcune aziende lo sviluppo delle fotocamere da 200 MP, le quali avrebbero iniziato a sviluppare le parti necessarie.

Stando alle indiscrezioni, tuttavia, il sensore da 200 MP potrebbe essere una esclusiva della sola variante Ultra e sembra che si tratti dell'ISOCELL HP2, un sensore con pixel da 0.60µm. Oltre ciò, si dice che Samsung Galaxy S23 Ultra implementerà un nuovo lettore di impronte digitali 3D Sonic Max che copre un'area più ampia rispetto ad altri sensori e può leggere due dita contemporaneamente, offrendo così un maggiore livello di sicurezza.

La notizia sembra essere stata confermata anche da Ice Universe, un leaker molto noto per la sua affidabilità. Il sensore da 200 MP potrebbe essere un'esclusiva di Samsung Galaxy S23 Ultra, sarà un sensore da 1/1.3″ e avrà pixel da 0,6 µm e un'apertura f/1,7. Sarebbe dunque confermata la presenza del sensore ISOCELL HP2, in quanto le caratteristiche sopra elencate non appartengono né all'ISOCELL HP1 che all'HP3.

