Samsung come Apple: Galaxy S23 Ultra avrà una stabilizzazione.. Ultra

Sin da quando sono spuntate le prime indiscrezioni, si è parlato di quali novità ci riserverà la fotocamera del prossimo top di gamma che risponderà al nome di Samsung Galaxy S23 Ultra. Da quando gli smartphone sono diventati la nostra fotocamera per tutti i giorni, è molto importante se non fondamentale che abbiano feature multimediali avanzate. Per esempio la stabilizzazione ottica, che inizia ad affacciarsi anche nella fascia media (vedi Redmi Note 12) e che in quella alta sta prendendo strade sempre più raffinate.

Ci si aspettano novità per la stabilizzazione video di Samsung Galaxy S23 Ultra

Se si parla di stabilizzazione nello scatto di foto, oggi sono molti i produttori a fare bene, ma se si parla di stabilizzazione video è ancora Apple a dettare legge, in particolare con l'ultimo iPhone 14 Pro e la sua portentosa Action Mode. A quanto pare, però, con Galaxy S23 Ultra ci sarebbe la volontà da parte di Samsung di migliorarsi, perché il leaker Ricciolo parla di una inedita “Ultra Stabilization“.

Purtroppo l'insider non entra nel dettaglio e non spiega cosa dovrebbe cambiare dall'attuale Super Steady Mode a questa presunta stabilizzazione Ultra, pertanto bisognerà attendere per capirlo meglio. È possibile che possa trattarsi di un miglioramento della modalità già esistente, che ricordiamo sfrutta un crop del sensore ultra-grandangolare per restituire un'immagine più fluida del normale.

