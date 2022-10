Google Pixel G10 avvistato: in arrivo un nuovo smartphone della serie 7?

Dopo un primo avvistamento ma con zero dettagli si torna a parlare di Google Pixel G10, misterioso smartphone di Big G. Non vi è ancora una certezza assoluta in merito alla serie di cui farà parte ma gli ultimi indizi fanno presagire che si tratti di un modello di punta: potrebbe essere il futuro Pixel 7 Ultra?

Pixel G10, spuntano i primi dettagli sul prossimo smartphone di Google

A parte la parentesi Pixel 7a, di recente sono arrivate indiscrezioni in merito al presunto Google Pixel 7 Ultra: il super flagship della gamma dovrebbe avere dalla sua una fotocamera migliorata, con un sensore Sony da 1″. Ora arriva una “certezza” in più in merito al dispositivo in questione. Il leaker Kuba Wojciechowski ha individuato alcune stringhe di codice che fanno riferimento a Google Pixel G10.

Il nome in codice non dice granché ma dai dettagli emersi sembra proprio che si tratti di un modello della serie 7. Il dispositivo, infatti, avrà un display con risoluzione 3120 x 1440 pixel, con dimensioni di 155 mm di altezza e 71 mm di larghezza. Queste dimensioni sarebbero identiche a quelle del Pixel 7 Pro e del suo schermo da 6.7″.

Google Pixel 7 Pro

Insomma, questo misterioso smartphone dovrebbe avere un design molto simile e di conseguenza è lecito ipotizzare che si tratti di Google Pixel 7 Ultra. Il report continua citando la presenza di un punch hole centrale, angoli arrotondati ed un pannello prodotto da BOE. Non dovrebbe mancare un lettore d'impronte sotto lo schermo, una soluzione targata Qualcomm.

Stando a quanto trapelato, Google Pixel G10 sembrerebbe ancora alla fase prototipale: ci si aspetta il lancio nel corso del prossimo anno, prima della gamma Pixel 8. Ovviamente ci sono ancora dubbi: il modello G10 è davvero Pixel 7 Ultra? Ci sarà da attendere parecchio prima del debutto?

Volete conoscere tutti i segreti della serie Pixel 7 di Google? Allora date un'occhiata alla nostra recensione di entrambi i flagship!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il