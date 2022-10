Redmi K60 Gaming si farà, con Snapdragon 8 Gen 2 e ricarica al top

Dopo i dettagli sulla serie “regolare”, ecco che finalmente spunta qualche informazione in più sulla versione da gaming. A quanto pare anche quest'anno Xiaomi continuerà la tradizione lanciando un modello di punta per i videogiocatori più incalliti. In questo approfondimento trovate tutti i leak e le conferme su Redmi K60 Gaming tra specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato!

Redmi K60 Gaming: che cosa sappiamo finora

Design e display

K50 Gaming

Al momento il dispositivo è ancora allo stato di leak, ma un insider ha individuato la sua certificazione nel database IMEI. Lo smartphone è siglato come 23011310C e dovrebbe trattarsi proprio di Redmi K60 Gaming (nome in codice Socrate).

Purtroppo non ci sono ancora informazioni in merito al design: probabilmente avremo uno stile differente rispetto a quello della gamma K60, come avvenuto con i modelli K50 e K50 Gaming. Impossibile non pensare ad un look aggressivo, votato al gaming.

Ci aspettiamo uno schermo AMOLED con risoluzione 2K ed un refresh rate avanzato (magari a 144 Hz come il predecessore); ovviamente non dovrebbe mancare un lettore d'impronte sotto il display.

Specifiche tecniche e caratteristiche

K50 Gaming

I leaker sono tutti d'accordo su un dettaglio: il Redmi K60 Gaming sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2, prossimo chipset di punta targato Qualcomm. Questo dovrebbe avere un'architettura a quattro cluster con un core principale Cortex X3 a 3.2 GHz, processo a 4 nm realizzato da TSMC e miglioramenti per quanto riguarda NPU, ISP e GPU.

Non emergono altri dettagli, ma l'insider cinese DigitalChatStation sostiene che non mancherà il supporto alla ricarica rapida da 100W (o forse da 120W, come quella vista a bordo del precedente K50 Gaming).

Redmi K60 Gaming – Prezzo e uscita

Similmente a quanto avvenuto lo scorso anno, la presentazione di Redmi K60 Gaming è attesa per il primo trimestre del 2023 (a febbraio o marzo); inoltre non è dato di sapere se il flagship arriverà insieme al resto della serie o durante un evento separato. Per quanto riguarda il prezzo di vendita ancora non ci sono indiscrezioni: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo approfondimento con tutte le novità!

Il lancio del flagship è atteso solo per la Cina ma dovrebbe arrivare anche in versione Global con il nome di POCO F5 GT (in modo simile a quanto avvenuto in precedenza).

Volete conoscere tutti i segreti della serie K60? Allora eccovi il nostro approfondimento, con tutti i leak e le conferme trapelate finora!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il