Redmi K60 Gaming non si farà: arriva la batosta dal General Manager

Nei mesi passati abbiamo parlato del possibile ritorno dello smartphone da gioco della costola di Xiaomi. Tuttavia, un recente post pubblicato da Lu Weibing, a capo di Redmi, lascia intendere in modo abbastanza palese che a questo giro non dobbiamo aspettarci un K60 Gaming (e spiega anche il motivo).

La serie Redmi K60 non avrà uno smartphone da gaming

K50 Gaming

Il General Manager di Redmi è stato molto chiaro nel suo ultimo post su Weibo, il noto social cinese spesso fonte di notizie e di indiscrezioni. Secondo il dirigente nel 2023 non ci sarà più bisogno di smartphone dedicati agli e-sport e che ormai tutti i dispositivi etichettati come “da gaming” sarebbero inutili. Il motivo? I modelli di punta sono abbastanza potenti per i giochi e non esiste un titolo che non possa essere giocato su di un flagship. Inoltre questi dispositivi hanno caratteristiche parecchio superiori a quelli da gioco (ad esempio, fotocamere al top).

Stando alle parole di Lu Weibing gli smartphone da gaming sarebbero destinati a scomparire. Volendo fare una riflessione più approfondita, potremmo aggiungere che si tratta di una tipologia di prodotti non per tutti, ma limitata ad una nicchia. Brand del calibro di Red Magic e Black Shark hanno fatto propria la filosofia da gaming, ma per i singoli marchi (vedi Xiaomi e Redmi) produrre appositamente smartphone da gioco potrebbe essere poco conveniente.

A quanto pare, dopo gli esperimenti fatti con le serie K40 e K50, l'azienda ha deciso di mettere da parte gli smartphone da gioco. Sembra chiaro, quindi, che Redmi K60 Gaming non si farà (nonostante le indiscrezioni precedenti); inoltre il modello K60 Pro avrà specifiche stellari, con lo Snapdragon 8 Gen 2, quindi si potrà giocare senza alcun problema a qualsiasi titolo (e di certo non mancherà un sistema di raffreddamento adeguato).

Volete conoscere i segreti della serie K60 di Redmi prima dell'uscita? Allora ecco il nostro approfondimento dedicato alla gamma, con tutti i leak e le conferme ufficiali.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il